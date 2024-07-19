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南僑副董 陳飛龍次子擔任
油脂大廠南僑（1702）昨（18）日公告，董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長則由陳飛龍次子陳正文出任，這也是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務。市場解讀，南僑第三代接班的時間愈來愈近了。
陳正文是陳飛龍的次子，很早就在集團內任職，並從基層一路做起，後來負責南僑位於大陸事業，並擔任集團小金雞母南僑食品集團（上海）董事長，其重要性不言可喻。
此外，南僑昨日也公告，將處分皇家可口兩筆股權。其一是1,900萬股，每股交易價格61元，交易總金額約為11.59億元；其二處分210萬1,000股，交易價格相同，交易金額約1.28億元。
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