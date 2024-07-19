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Gogoro進軍海外 金援到了
Gogoro持續推進海外市場，在取得潤泰總裁尹衍樑、油品巨擘嘉實多兩大股東注資1億美元後，將以台灣為核心，不只前進韓國、新加坡，還包括南美洲、尼泊爾、印度、菲律賓都將透過不同的模式搶進，期許未來幾年看到成果。
氣候、政府政策與人均所得都是Gogoro發展海外市場的重要考量，南美洲被看好發展空間。今年1月，Gogoro 與智利能源集團 COPEC 達成策略聯盟，規劃於智利及哥倫比亞佈建電池交換站，建立拉美地區首個電動機車電池交換網路，目前已於智京聖地牙哥三處加油站建立電池交換站，後將陸續完成三座交換站。
Gogoro 亦將與智利汽車進口商 Kaufmann 合作，引進電動機車至智利市場。
Gogoro 與哥倫比亞天然氣暨石油運輸公司 Terpel 結盟，共同建設電池交換站，預計在年底拓展到14站。此外，也將於哥倫比亞推出 Gogoro 2 Plus 和 Gogoro VIVA MIX。
亞洲部分，尼泊爾市場Gogoro 與 MG 集團子公司 Nebula Energy 合作，共同建設電池交換網路，並將於尼泊爾正式開售於印度生產的 Gogoro CrossOver GX250 。 2023年已於印度發表首款當地製造的電動機車。至於菲律賓則是去 年 8 月與 Ayala 集團與 Globe 旗下 917Ventures 合作，導入電池交換系統及電動機車，去年11月，在馬尼拉的首家全球體驗中心開幕，並向大眾銷售Gogoro電動機車。
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