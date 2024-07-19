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Gogoro電動機車 Q4攻星

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
Gogoro進軍新加坡概況
Gogoro進軍新加坡概況

Gogoro昨（18）日宣布，獲新加坡政府許可在當地銷售智慧電動機車，將先推三款車，並建置GoStation電池交換站。Gogoro預期，第4季正式開賣電動機車並營運電池交換站，揭示該公司在海外布局再下一城。

銷售部分，將由新加坡獨家經銷商Cycle & Carriage負責，包括營運電池交換系統還有銷售智慧電動機車，這是繼菲律賓之後，Gogoro在海外對一般大眾銷售電動機車的第二個市場。

此外，配合電動機車的銷售，Cycle & Carriage將攜手殼牌旗下電動車充電部門 Shell Recharge，於新加坡的殼牌加油站建置GoStation 電池交換站，以支援電動機車的相關換電需求。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，經過與新加坡陸路交通管理局（LTA）的密切合作， Gogoro 正式取得新加坡當局的商轉許可，證明 Gogoro 電池交換系統是安全、智慧、可靠且永續的解決方案。這個里程碑建立在Gogoro、Cycle & Carriage 與 foodpanda 試點計畫取得巨大成功的基礎上，未來將快速將測試成果應用到商業營運中，讓更多消費者享受環保便利的電動化運具。

在此之前，Gogoro與 Cycle & Carriage 去年 3 月宣布與外送平台 foodpanda 合作，在新加坡展開 Gogoro 智慧電動機車和電池交換平台試點計畫，預計將於今年9月完成。

截至目前為止，許多外送夥伴的使用滿意度非常高。外送夥伴也對 Cycle & Carriage 提供的租賃方案和售後服務感到滿意。每位外送夥伴平均每月騎乘約 2,200 公里，每天進行最多兩次電池交換，每次換電後最多可行駛100公里。

Cycle & Carriage 新加坡董事總經理Wilfrid Foo表示，在新加坡，電池交換與電動機車仍處於初期發展階段，與 Gogoro 的合作將加速推進產業成長。透過試點計畫，對於商轉非常有信心，這將是相當適合新加坡的綠色交通方案。」

Cycle & Carriage 同時宣布與 Shell Recharge 合作，在新加坡的殼牌加油站建置 GoStation 電池交換站，首站預計於今年8月落成，並將在兩年內持續增加站點。Cycle & Carriage 也將於今年第4季在新加坡陸續推出三款 Gogoro 智慧電動機車，包括 Gogoro SuperSport、Gogoro Premium 以及 Gogoro VIVA MIX。

Gogoro 新加坡 電動機車

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