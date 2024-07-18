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大魯閣新時代夏日狂歡派對、豐原太平洋父親節同步開打

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大魯閣台中新時代夏日狂歡派對熱鬧登場，訴求滿仟送佰回饋無上限。記者宋健生/攝影
大魯閣台中新時代夏日狂歡派對熱鬧登場，訴求滿仟送佰回饋無上限。記者宋健生/攝影

暑假開始，大魯閣（1432）旗下台中新時代購物中心「SUMMER DAD」夏日狂歡派對熱鬧登場，訴求滿仟送佰回饋無上限；豐原太平洋百貨父親節促銷檔期也跟著開打，全館三折起再享最高回饋12%。

台中大魯閣新時代即日起至8月12日推出夏日狂歡派對。曼麗卡友天天來館過卡送「大創39元購物金」，親子娛樂場館不限金額消費再送「MR咖哩50元折價券」，學生全館不限金額消費還可抽「Marshall音響」。

台中大魯閣新時代表示，不只學生FUN暑假，爸爸也要好好FUN鬆一夏，我愛爸爸－歡慶父親節：館內用餐滿288元即可抽三星平板、飛利浦汽泡水機等精彩好禮。

而檔期期間再推滿仟送佰，全館滿3,000送200回饋無上限，滿額再加碼：滿1萬2,000再加送200、滿3萬5,000加送1,500，刷指定銀行信用卡還可再拿專屬優惠，贈送的商品券皆可十足抵用，消費者可把握這波優惠。

除此之外，曼麗卡友消費滿999即享來店禮雙重送，第一波－美食饗宴「壽司郎美食券」、第二波－甜蜜獻禮「法芙妮馬卡龍」，寵粉回饋大方送。

台中市東區第一家「SUSHIRO壽司郎」，插旗大魯閣新時代購物中心1樓。開幕前官方社群的討論度就非常高，試營運期間更是天天客滿，試營運首周營業額突破250萬元。

商場也為此推出話題活動支持品牌，即日起至8月12日，出示壽司郎不限金額發票，即可免費體驗館內特色設施-空中飛梯，期待能共創新佳績。

搶攻暑假學生熱潮，大魯閣新時代購物中心6樓引進最近非常熱門的室內跳格子－「HADO好鬪」，結合大量感應式LED地磚與體感遊戲的多人挑戰系統，帶來前所未有的感官體驗。

館內還有大魯閣集團旗下豐富的娛樂場館，舉凡像是空中飛梯、Roller186滑輪場、遊戲愛樂園、大魯閣保齡球館、大魯閣棒壘球打擊場等，炎炎夏日想舒服涼快地玩整天，大魯閣新時代可說是消費者的首選。

豐原太平洋百貨歡慶父親節，今(18)日起至8月11日推出全館三折起優惠，會員消費可享百貨最高回饋12%，包含祭出全館滿仟送佰及三大銀行滿額享4%回饋，還有指定運動品牌滿仟現抵，以及大家電生日慶滿額抽大獎活動，所有好康盡享爸氣回饋。

活動期間，會員當日於6樓運動紳仕休閒、7樓寢具家飾當日滿5,000送400，於1樓至5樓加9樓化妝品、女鞋、流行服飾、飾品配件，當日滿5,000送200，通通累計贈送無上限(部份除外)！ 另刷三大銀行合作金庫、彰化銀行、陽信銀行，單卡當日滿5,000元可兌換4%太平洋百貨禮券，最高回饋上限4,000元禮券。

另為今夏最火熱的運動賽事加油，6樓指定時尚運動品牌adidas、THE NORTH FACE、SKECHERS、MIZUNO、KANGOL、asics、MERRELL及ROOKIE當日滿3,600現抵300、滿5,500現抵500。

還有7樓集雅社大家電即日起至8月15日品牌生日慶，凡購買日立家電全系列商品單筆滿8萬元，就可抽市價1萬6,000元HITACHI無線吸塵器，每月抽3台。

週末假日還有親子運動：7月21日「罐」軍爭霸賽，除了控制力道，更考驗親子默契；7月28日嬪婷蓓蕾小學堂，專為正處於發育階段的少女與關心寶貝的媽媽們，提供穿著內衣的相關知識；8月4日太平洋運動會-超級籃球巨星，身高滿140cm就可報名挑戰誰是神射手。

另外每週六日下午3點於7樓活動區，舉辦珍選好味道的料理實演教學，安迪湯、可樂雞翅、炒三鮮菇等多道料理，歡迎全家大小一起參與美味饗宴，及好玩又有趣的親子活動。

豐原太平洋百貨歡慶父親節，推出全館三折起等促銷優惠。記者宋健生/攝影
豐原太平洋百貨歡慶父親節，推出全館三折起等促銷優惠。記者宋健生/攝影

大魯閣 運動

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