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貿協：東協暨紐澳商機日聚焦3產業 商機達1億美元

中央社／ 台北18日電

2024年東協暨紐澳商機日今天登場，外貿協會表示，全球供應鏈重組浪潮下，東協市場具人口紅利及商機潛力，今年邀請77名東協國家買主，聚焦資通訊、機械及消費品等3大產業，共促成1億美元（約新台幣32億元）商機。

為協助企業拓展東協暨紐澳市場，經濟部國際貿易署委託貿協舉辦「2024年東協暨紐澳商機日」，邀請來自東協11個國家的77名買主，與近380家台灣企業進行洽談。

依海關資料統計，2020年以來台灣對東協出口總額占比逐年上升，2023年約占總出口額的17.6%，2024年1至6月台灣對東協出口金額成長22.6%，其中對泰國出口成長42.4%、對馬來西亞成長27.5%、對越南成長26.6%、對新加坡成長25.4%。

貿協指出，本次買主採購項目以資通訊、機械及消費品等3大產業為大宗，其中不乏數家超大型跨國企業，包括來自新加坡的連鎖超市FairPrice、全球資產管理暨營運商Keppel，以及投資肯德基及海尼根的Asia Resource Corporation集團，以及法國知名美妝集團馬來西亞分公司等。

洽談成果方面，貿協表示，柬埔寨Medicom公司希望引進圓展科技在醫療專用的遠距鏡頭及影像整合系統；印尼排名第一的汽車零配件廠商，對於慧友電子的車載系統感興趣，後續商機可期。

此外，澳洲知名保健食品製造商Homart Pharmaceuticals來台尋找能配合保健食品期限、可放置至少2至3年的藥用環保包裝機械及包裝材料，與台灣拜寧騰能生技、豐溢、晴騰等企業未來合作空間大。

貿協表示，因應全球供應鏈重組風潮，擁有超過6.5億人口的東協市場，因人口紅利、豐富資源、優惠投資措施及積極融入經濟區域整合，一躍成為供應鏈移轉的重要區域。

此外，東協中產階級占總人口的60%，人均所得隨著經濟成長逐漸增加，購買潛力不容小覷，具有龐大的消費力，再結合跳躍式的數位化發展程度，值得台灣廠商深耕布局與拓展。

東協 馬來西亞

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