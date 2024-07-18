瑞儀越南廠發包估明年量產 高雄研發中心2027年啟用

背光模組廠瑞儀今天表示，越南廠、高雄前鎮科技產業園區興建先進技術研發中心簽約發包。越南廠將配合「中國加一」概念生產銷美產品，也投入新產品；高雄則以研發新產品為主。

瑞儀規劃，越南新廠預定於2025年量產，高雄研發中心將於2027年啟用。

瑞儀今天重訊指出，越南廠營建工程合約總金額越南盾5997億元（約新台幣7.61億元）；高雄前鎮科技產業園區「先進技術研發中心」營建工程合約總金額約新台幣11.56億元。

瑞儀主管說明，越南新廠房主要是因應美中貿易戰，採「中國加一」的概念，在中國廠區以外地區建新廠，供應美國市場需求。除了背光模組，越南新廠也將生產車用、精密光學元件等新產品。

瑞儀強調，去年併購芬蘭光學公司後，已可生產比瑞儀原本技術更精密的光學元件，例如前光模組，這些產品未來都可在越南生產。

瑞儀表示，除已併購芬蘭光學公司，仍持續留意歐洲小型光學元件廠可併購對象。