管理錦囊／企業省稅 AI來幫忙

人工智慧（AI）又稱為機器智能，通常是透過電腦程式來呈現人類智慧的技術，以解決與人類智慧相關的認知問題，此外，AI運用在企業管理上的功能不僅運算快速、還可運用在降低成本上，其中以省稅規劃最為重要。

省稅有「節稅」、「避稅」、「逃漏稅」三種途徑。 所謂「逃漏稅」是刻意藏匿應申報的稅額來省稅，屬於非法的犯罪行為，是會觸犯到刑法的。

例如坊間企業索取與業務無關的憑証，墊高成本與費用，壓低所得，達到減少繳稅的目的；殊不知稅捐機關查帳時，不只看憑証，還要審查金流，與業務無關的憑証雖可列費用，但企業往往無法交待資金來源，便構成以不正當方法逃漏稅捐，除依法補稅課罰外，還要處以刑責，得不償失，企業不可不慎。

其次，嚴禁違法墊高成本，虛列成本也等於壓低所得，與逃漏稅捐相同；依中小企業發展條例條規定：為因應國際經濟情勢變化，促進國內中小企業投資意願及提升國內就業率，中小企業達一定投資額，增僱一定人數之員工且提高該企業整體薪資給付總額時，得就其每年增僱本國籍員工所支付薪資金額的130%限度內，自其增僱當年度營利事業所得額中減除。

此項增列薪資費用有法源依據，得以依法墊高。

將AI與節稅結合，可運用快速精算的方式找到最適合的合法省稅方法，以下四種供參考。

一、成立投資公司，將應稅所得變成免稅所得

例如企業每年分配盈餘時，大股東的股利所得，最高要納40％的綜合所得稅；若透過投資公司持有，個人分配到的股利，馬上變成投資公司的「轉投資收益」，依所得稅法42條規定，公司組織之營利事業，因投資於國內其他營利事業，所獲配之股利或盈餘，不計入所得額課稅。

二、錢進低稅天堂，把境內所得變成境外所得

以往台商在第三地設立境外控股公司，投資大陸設廠，主要為了規避國內的投資限制。但如今，更多是著眼於將企業和個人所得移轉至海外，大股東將投資公司設在海外低稅天堂，因為公司在海外，連台灣的營所稅都不必繳，但如今OBU開戶要具備稅務居民身分，境外紙上投資愈來愈難。

三、選擇最有利節稅方案

稅法規定很多節稅方案，企業可先行試算，察看那一種方案最能省稅，進而選擇最有利的方案來適用。例如，所得稅法第51條規定，固定資產之折舊方法，有平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法等，企業試算後，採用何種方法可使成本墊到最高，所得最低，最能省稅，就可選用該法做為折舊計算方法。

四、繳稅遞延化

AI還講求點算快速化，但節稅反而講求繳稅遞延化；愈晚繳稅，不僅暫時增加現金收入，充實營運資金。以往年度政府為考慮經營環境，偶爾拖延企業延遲（延後一個月）繳納營利事業所得稅，既然是政府德政，企業沒有必要於規定期間（5月31日）繳稅以減緩現金開支；這種方式又稱為租稅遞延。