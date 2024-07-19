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企業人物／國揚漢來集團創辦人侯西峰 四大事業 見證產業轉型

經濟日報／ 林政鋒
國揚漢來集團創辦人侯西峰再創事業巔峰。 記者林政鋒／攝影
國揚漢來集團創辦人侯西峰再創事業巔峰。 記者林政鋒／攝影

國揚漢來集團創辦人侯西峰一生傳奇，在數十年勤奮累積堆疊下，天時、地利、人和持續向他靠攏，事業底氣與規模繼續壯大；最新取得的左營高鐵科技之心都更案，在7,200坪土地上，將開發商辦、集合住宅及公共空間，總量體樓地板面積高達7萬餘坪。

跌倒爬起 迎向事業高峰

商界評論，此都更案坐擁商機，將舊部落翻轉成新地標，對高雄有重大貢獻，侯西峰也可望再攀事業高峰。

國揚漢來集團深耕高雄數十年，國揚建設在港都蓋豪宅，漢來飯店、漢來美食與漢神百貨都是高雄領導品牌，並且擴展到全台灣。台北漢來飯店，全台灣最高級度假飯店的日月潭漢來日月行館陸續登場；進取台中洲際球場以及高雄富邦商場，進一步擴大規模經濟與市場占有率，國揚集團立於不敗之地，侯西峰在商場的位階不斷攻頂。

商界大老說，侯西峰是傳奇人物，年紀輕輕20多歲就創業有成，一度摔跤欠債數百億元，當時很多人欠款就溜到國外，侯西峰卻選擇面對，終能東山再起。

過程中，最先收獲的就是人和，企業界看這年輕小夥子願意接受現實考驗重新來過，不少人也因此對其伸出援手。而國揚總經理彭紹齡、漢來飯店總經理林子寬、漢來美食董事長林淑婷、漢神百貨總經理南野父子等，身旁有卓越將領緊緊跟隨，建功立業不在話下。

高雄的地利則是侯西峰在飯店、美食與百貨事業的肥沃土壤，去年這三大事業體營收合計已超過400億元，並且每年都有令人滿意的成長幅度，百貨飯店餐飲都是收現金的生意，集團資金活水源源不絕，從事各項新投資都游刃有餘。

侯西峰說，高雄市長陳其邁引進台積電高科技產業，將原本以鋼鐵、石化等傳統產業為主流的重鎮，翻轉成科技新興城市，將整個半導體產業鏈都帶進來。

因為有了「科技市長」，高雄發展的天時與過去數十年相比大不相同。侯西峰表示，去年國揚取得亞洲新灣區特貿三都更案，以為已經很具規模，今年再標得左營高鐵科技之心的案子更大，「一個比一個漂亮」，而且基地就在高鐵站旁，與台積電廠區同在北高雄，集團將盡全力，旗下國揚建設（2505）、漢神百貨、漢來飯店、漢來美食四大事業全力以赴共同參與，見證高雄產業轉型，迎接AI新時代。

精準投資 集團持續向上

侯西峰設定好時光膠囊，邀請大家搭乘時空機，去看看十年後的左營高鐵站，將發現這裡會成為全台灣高鐵站最亮眼的地標。

外界通常只看到侯西峰重新獲得成功，殊不知他是相當用功的人，獲得高科大榮譽博士學位，學校對他的評語是「勇於承擔、面對挑戰、樹立典範」。

腳踏實地的侯西峰認為還不夠，於是大企業家去台大EMBA乖乖當起學生，課上得津津有味，並在集團內部設立「五午會」，固定每周五的中午向集團幹部分享學習心得，為事業體挹注國內最高學府的學術養分。

國揚漢來集團持續向上提升，領航掌舵的侯西峰如同智慧老船長，乘風破浪樂在其中，續譜傳奇人生。

台積電 漢來飯店

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