友善環境 創造卓越／綠色金融邁向淨零

隨著金融機構和投資者逐漸體認氣候相關風險，並設定自身減碳目標，金融體系對非綠色行業和企業提供資金支援的意願有所降低、收緊投／融資條件。尤有甚者，部分金融機構對高碳排放行業和企業採取「撤資或拒絕往來」做法，列為拒絕往來對象。

然而，不少高碳排企業的產品或服務亦為支持全球淨零轉型的關鍵（如作為再生能源、電動車供應鏈的鋼鐵業），貿然全面撤資，對於全球經濟達成淨零的目標並無幫助；如何與具備減碳路徑的高碳排產業一同邁向淨零才是正道。

許多金融機構以支持綠色、低碳為投／融資標準，引導資金流向減少溫室氣體排放和調適氣候變遷方面的經濟活動。但隨著各國紛紛提出碳中和目標，低碳轉型的資金需求持續擴大，僅依靠綠色金融體系的局限性也慢慢體現。

由於綠色金融主要支持「深綠」的經濟活動，許多尚不符合綠色標準的高碳排放企業難以獲得資金以支持其低碳轉型。

除此之外，目前轉型金融尚處於起步階段，定義及框架尚不明確，例如：歐盟永續經濟活動分類規則（European Union's Taxonomy Regulation）為永續經濟活動提供分類系統，但尚未明確定義轉型經濟活動的分類；氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative, CBI）為綠色債券提供具體標準，但在轉型債券定義尚不明確，導致市場對轉型標準不一致和漂綠可能性的擔憂。

隨著國際社會對淨零排放的資金需求高升，過往高碳排放、減碳較困難的產業被拒於綠色金融之外，轉型金融補充綠色金融的不足，透過及早嫁接國際轉型金融相關框架，金融機構不僅能夠更好地因應氣候風險和社會期望，同時能夠主動挖掘轉型金融所帶來的商機。

轉型金融目標的設定涉及客戶、產品及內部營運等多種層面，金融機構可結合既有之永續策略、減碳目標等，綜整考量自身氣候目標進程、投／融資低財務碳排放量情形，協調時間區間、營運地點，建立相應之短中長期目標。並考量各業務性質、部門職責將目標拆分賦予相關部處，進一步細化各階段之行動方案。

最後，金融機構應對其從業人員加強氣候相關機會與風險分析能力建構。以銀行業推廣轉型金融商品為例，為服務和引導授信戶低碳轉型，金融機構須熟知不同產業的低碳轉型路徑，於轉型各階段將會面臨的困難及其衍生之資金需求，以依據授信戶實際狀況，客製化調整利率訂價、風險控管程式等。

其中將涉及金融商品設計、業務開發、風險管理及人事資源配置等職能，辨識各部處須具備的相關資訊及專業知識面向及內容，以決定訓練主題及課程內容涵蓋的深度和廣度，並選擇以適合的方式進行訓練課程將至關重要。

建議金融從業人員能力建構宜包含氣候變遷因應策略及國際發展趨勢、產業淨零路徑發展、財務碳排放量計算與追蹤、數據資料與系統管理，以及資訊揭露及監理規範等面向。

而對機構投資人而言，透過氣候相關機會與風險因子識讀與分析能力的建構，亦可以從過往仰賴ESG評比進行被動式投資，轉變為針對氣候相關機會與風險作質化分析，並帶入主動式投資的分析與決策流程當中，進一步擴大氣候相關商機。