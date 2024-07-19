聽新聞
test
0:00 / 0:00

量子覺知手札／負面思維 觸發衝突

經濟日報／ 瑞瑟（資深企管顧問）

在古典力學當道的時代，心理及社會學家認為大多數的衝突產生與否和事件主題與當事人的關連性，以及背後得失的大小有著密切的關係。

倘若主題和自己有極切身的關係，而得失又頗為巨大，那麼想要避免衝突的發生，就變成十分的困難。

不過，在量子力學覺知的時代，以上推論的模式就可能需要一些新的補充。

在量子力學中強調了主觀意識決定了客觀結果，而覺知時代則強調了察覺我們內在願力和外在實體目標彼此之間是否存在著協振的重要性。

倘若內外彼此間振動不同步，頻率不協調，那麼最明顯的結果就是當事人情緒上的起伏，而且差異愈大，負向的感受就愈明顯。

這種負面思維的持續發送，將會透過吸引力法則讓具有相似振動頻的人靠近自己，形成物以類聚。

而量子力學中的觀察者效應又因為我們主觀認知，不但影響了自己的外顯言行，也因為送出的訊息被對方主觀地錯誤解讀，造成了彼此間不可避免的衝突。所以，我們個人內隱的情緒起伏其實是引發外部衝突的重要原因之一，這也代表著，並不是之前所提的所有的衝突皆全由外部因素所觸發的。

巨大

延伸閱讀

巴黎奧運／跨欄選手彭名揚：差強人意的表現不是低潮，反而是蓄力的契機

中共三中全會 分析：著眼未來對近期經濟影響甚微

收入高有差？以為要在吵鬧聲中用餐 他踏進新竹店裡「驚見1幕」：水準超高

二度摘總統教育獎 腦麻生林易盼鑽研量子力學造福人類

相關新聞

Gogoro電動機車 Q4攻星

Gogoro昨（18）日宣布，獲新加坡政府許可在當地銷售智慧電動機車，將先推三款車，並建置GoStation電池交換站。...

管理錦囊／企業省稅 AI來幫忙

人工智慧（AI）又稱為機器智能，通常是透過電腦程式來呈現人類智慧的技術，以解決與人類智慧相關的認知問題，此外，AI運用在...

量子覺知手札／負面思維 觸發衝突

在古典力學當道的時代，心理及社會學家認為大多數的衝突產生與否和事件主題與當事人的關連性，以及背後得失的大小有著密切的關係...

友善環境 創造卓越／綠色金融邁向淨零

隨著金融機構和投資者逐漸體認氣候相關風險，並設定自身減碳目標，金融體系對非綠色行業和企業提供資金支援的意願有所降低、收緊...

企業人物／國揚漢來集團創辦人侯西峰 四大事業 見證產業轉型

國揚漢來集團創辦人侯西峰一生傳奇，在數十年勤奮累積堆疊下，天時、地利、人和持續向他靠攏，事業底氣與規模繼續壯大；最新取得...

南僑副董 陳飛龍次子擔任

油脂大廠南僑昨（18）日公告，董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長則由陳飛龍次子陳正文出任，這也是他於2021年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。