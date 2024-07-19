量子覺知手札／負面思維 觸發衝突

在古典力學當道的時代，心理及社會學家認為大多數的衝突產生與否和事件主題與當事人的關連性，以及背後得失的大小有著密切的關係。

倘若主題和自己有極切身的關係，而得失又頗為巨大，那麼想要避免衝突的發生，就變成十分的困難。

不過，在量子力學覺知的時代，以上推論的模式就可能需要一些新的補充。

在量子力學中強調了主觀意識決定了客觀結果，而覺知時代則強調了察覺我們內在願力和外在實體目標彼此之間是否存在著協振的重要性。

倘若內外彼此間振動不同步，頻率不協調，那麼最明顯的結果就是當事人情緒上的起伏，而且差異愈大，負向的感受就愈明顯。

這種負面思維的持續發送，將會透過吸引力法則讓具有相似振動頻的人靠近自己，形成物以類聚。

而量子力學中的觀察者效應又因為我們主觀認知，不但影響了自己的外顯言行，也因為送出的訊息被對方主觀地錯誤解讀，造成了彼此間不可避免的衝突。所以，我們個人內隱的情緒起伏其實是引發外部衝突的重要原因之一，這也代表著，並不是之前所提的所有的衝突皆全由外部因素所觸發的。