「先建後售」戶數走增 高資產族不怕囤房稅仍買單

新版囤房稅已在7月正式實施，日前住展雜誌統計今年推出「先建後售」戶數持續走增，建商面對調高稅率帶來衝擊未受影響，市場相當有信心，進一步觀察，自2022年迄今台北市進場銷售的先建後售案（2021年以前開案不列入計算），比對已有實價揭露資訊，最高單價前5強當中，兩案叩關單坪200萬元，完工成屋再賣，顯然仍受資產族群買單。

此次彙整先建後售案最高單價前5名，最高價碼達單坪211.8萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，於今年4月交易的27樓戶，總價來到2億元。居次是捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底交易的頂樓戶，單價是200.8萬元，總價為4998萬元。其餘3名分別為博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」、古亭生活圈小宅社區「閱大安」、大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在157.5~166萬元，其中「新光人壽總統傑仕堡」的總價為1.04億元，而「冠德大直湛」、「閱大安」各為5800萬元與4407萬元，總價上也有一定份量。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，且因屋況比中古成屋為佳，要是還坐落台北市，價碼都不低，主力客群多為財富具備一定實力者，因此不乏豪宅案就採取先建後售，也給予層峰人士看得到摸得到的保障，像全台最貴豪宅「元利信義聯勤」，與這次統計的「首泰信義」、「新光人壽總統傑仕堡」均屬此例，豪宅屬性的價位自然高檔。

而建商規劃先建後售產品，一方面出於原物料不斷上漲趨勢，先建後售成本好掌控，另一方面少了預售收入，建商本身資產得夠雄厚，此等營造實力便有機會反映出品牌價值，不少品牌建商推案以此為主，正可加持產品，提升價碼，如本次統計中有兩案上榜的冠德建設，就曾提及往後新案多朝此方向，單價衝上200萬元足見買方青睞度，強化建商自信更不言可喻。

另外，先建後售案不等未來，緊扣現況，恰逢熱潮則締造佳績，比方說2022年推出羅斯福路門牌的「閱大安」，本身地段精華，又趕上小宅風氣，加上區域同質性案稀缺，與期望即刻入住的買盤一拍即合，躬逢其盛創造出最高單價160萬元，小坪數規劃下，整體社區總價還多來到三、四千萬元，購置方也不吝於出手。相似案例近年還有「聯洋南京復興」、「天母靜好」等，各為142.9萬元與131.1萬元高價，都凸顯買方認同度。

陳炳辰指出，台北市今年尚有松山區、中山區、信義區的先建後售案登場，具備小宅、戶數珍稀、近捷運等銷售密碼，去化無虞，價碼有其發揮空間。8月迎來台商資金解禁，投入不動產機率高，資產紮實者本為新成屋市場主要買盤，價量走勢備受期待。