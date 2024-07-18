豐邑機構豐藝館響應台中藝博會 展藝術作品活絡台中城

以藝術品活絡台中城，提升城市的美學品味！豐邑機構豐藝館為響應台中藝術博覽會活動，首度與中華民國畫廊協會合作，展出五幅台灣知名藝術家之收藏作品，為大台中地區及周邊城市的藝文愛好者帶來精彩的藝術體驗，同步擴大藝術收藏對象與藝術市場。

豐邑機構豐藝館自2008年創立以來，長期秉持著「愛與分享」的精神，致力於建構台灣當代本土藝術美學展示平台，創造「藝術生活化、生活藝術化」的優質環境，積極推廣藝術、文化、公益美學與教育活動。

豐藝館將名家畫作擺設於各個建案公設，成為社區公共藝術，更定期舉辦藝術陪伴計畫，讓弱勢族群也有機會接觸藝術。同時透過舉辦各類藝術公益活動與講座，讓藝術更貼近生活，為社會注入更多正能量。

今年7月，豐藝館熱情響應ART TAICHUNG 2024台中藝術博覽會活動，並於7月19日(五)至21日(日)於台中日月千禧酒店盛大展開。

此次展覽中，豐藝館將展出五幅對於台灣極具代表性的作品，分別是龎均《文明永在》、席德進《瑞濱海岸》、陳銀輝《秋意》、邱亞才《人物》以及楊鼎献《青春16》。這些作品不僅展示了台灣藝術家的創意與靈感，細細地刻畫他們心中所期盼的台灣寶島與人物，希望將自身的熱情透過畫作，讓大家感受生活美好，更象徵著豐藝館在推動藝術文化普及化上的不懈努力。

豐藝館表示，此次參展ART TAICHUNG 2024將以其獨特的藝術視角，為參觀者帶來一場視覺與心靈的饗宴。期望透過這次展覽，讓更多人感受到台灣當代本土藝術的魅力，並邀請所有熱愛藝術的朋友前來共襄盛舉，體驗這場充滿創意與靈感的藝術盛宴，一同見證藝術的無限可能，享受美好的藝術時光。