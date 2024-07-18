陳飛龍次子陳正文接任南僑副董事長 第三代接棒意味濃
油脂大廠南僑今天公告董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長由陳飛龍次子陳正文擔任，這也是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務，市場解讀，南僑布局第三代接棒意味濃厚。
陳正文是陳飛龍的次子，很早就在集團內任職，並從基層一路做起，後來負責南僑位於大陸事業，並擔任集團小金雞母南僑食品集團（上海）董事長，其重要性不言可喻。
南僑投控2021年進行組織調整，新增總裁與副總裁2大職務，由陳正文接任副總裁，以及子公司南僑油脂董事長一職。
外界預期，陳正文接任南僑副董事長職務後，有望整合集團資源，讓更多子公司發揮效益。
至於陳飛龍女兒陳怡文，2021年接任華強實業董事長。
南僑投控生產事業橫跨台灣、中國大陸及泰國，主要產品包括清潔用品、冷凍麵糰、烘焙用油及米加工食品。南僑食品集團（上海）不畏疫情，2021年5月18日在上海A股掛牌上市，強化在大陸市場競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言