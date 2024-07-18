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陳飛龍次子陳正文接任南僑副董事長 第三代接棒意味濃

中央社／ 台北18日電
南僑今天公告董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長由陳飛龍次子陳正文擔任，這也是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務，市場解讀，南僑布局第三代接棒意味濃厚。聯合報記者何秀玲／攝影
南僑今天公告董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長由陳飛龍次子陳正文擔任，這也是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務，市場解讀，南僑布局第三代接棒意味濃厚。聯合報記者何秀玲／攝影

油脂大廠南僑今天公告董事會推選南僑會長陳飛龍續任董事長，副董事長由陳飛龍次子陳正文擔任，這也是他於2021年擔任南僑副總裁後的新職務，市場解讀，南僑布局第三代接棒意味濃厚。

陳正文是陳飛龍的次子，很早就在集團內任職，並從基層一路做起，後來負責南僑位於大陸事業，並擔任集團小金雞母南僑食品集團（上海）董事長，其重要性不言可喻。

南僑投控2021年進行組織調整，新增總裁與副總裁2大職務，由陳正文接任副總裁，以及子公司南僑油脂董事長一職。

外界預期，陳正文接任南僑副董事長職務後，有望整合集團資源，讓更多子公司發揮效益。

至於陳飛龍女兒陳怡文，2021年接任華強實業董事長。

南僑投控生產事業橫跨台灣、中國大陸及泰國，主要產品包括清潔用品、冷凍麵糰、烘焙用油及米加工食品。南僑食品集團（上海）不畏疫情，2021年5月18日在上海A股掛牌上市，強化在大陸市場競爭力。

上海 南僑 董事長 陳飛龍

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