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鄭文逸聯手陸資操縱大同股票定讞 公司：未擔任職務、不影響營運

中央社／ 台北18日電
大同。圖／聯合報系資料照片
大同。圖／聯合報系資料照片

台商鄭文逸等人涉嫌炒作大同股票獲利，法院以證券交易法的高買低賣證券罪判刑定讞，大同公司今天表示，鄭文逸在大同與集團內無擔任職務，也無參與營運，對公司財務與業務並無任何影響。

大同公司表示，公司營運穩健成長，電力事業群6月營收達雙位成長，集團第1季歸屬母公司淨利年增41.51%，每股盈餘0.28元，連12季獲利；近期更拓展美國等國際市場，對未來業務發展有信心。

2020年大同經營權易主，在爭奪經營權的過程中，鄭文逸涉嫌炒作大同股票案，以及其持股及是否涉及中資，均受到市場關注。

針對鄭文逸涉嫌炒作股票部分，法院日前一、二審均依證券交易法的高買低賣證券罪，判處鄭文逸有期徒刑13年6月，鄭文逸等人不服判決上訴三審，最高法院昨天駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

大同 營收 經營權 股票

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