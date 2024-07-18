快訊

周末恐有2颱生成 對台灣有直接影響？最新預測出爐

女軍官險遭艦長染指留創傷 軍方用「記大功」要她不要說出來

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

青年創業及微型創業鳳凰貸款 男性占7成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部18日公布最新統計，去年底公股銀行青年創業及微型創業鳳凰貸款人數與貸款餘額雙增，其中男性占比近7成，且不論是青年創業貸款或是微型創業鳳凰貸款，男性貸款餘額皆高於女性。

財政部表示，青年創業及啟動金貸款是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出之計畫，承貸金融機構包含公、民營機構，但一向以公股銀行為推動主力。

觀察公股銀行各年底青創貸款狀況，2019年以前各年底貸款人數僅1萬人上下；2021年因新冠肺炎疫情嚴峻並進入三級警戒，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款周轉之人數暴增，以致該年底累計貸款人數及貸款餘額分別達6.3萬人、471億元，之後兩年波動相對稍緩，至2023年底貸款人數8.4萬人，貸款餘額489億元，4年間各增7.2倍及6.6倍。

性別結構方面，近年男性貸款人數占比介於68％至70％，若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，2023年底平均每位男性之貸款餘額59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

另外，公股銀行亦辦理以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款。2020年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿20歲之失業者。因適用對象侷限特定族群，故2019年以來各年底貸款人數在2,400人上下，2023年底貸款餘額10.8億元，較2019年底增加25.8％。

以貸款人性別來看，近5年女性占7成4以上，符合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，2023年底男性平均每人50.2萬元，女性41.0萬元。

創業 疫情

延伸閱讀

8.6萬人圓創業夢！公股銀2大創業貸款統計出爐 男性占近7成

環球晶獲美補助130億 另將申請25%投資稅收抵免

陸財部出招 造市國債

立院三讀 店家逾時上傳電子發票 最高可按次重罰1.5萬

相關新聞

預計2026年通車！捷運三鶯線「這1站」周遭 房價飛漲速度驚人

新北捷運三鶯線預計2025年底完工，並將在2026年正式通車，住商機構觀察實價資料，三鶯線沿線各站實價行情，以鶯歌車站周...

「台中建築業先行者」領先布局 精湛建設預告：下一步計畫國際台中會

有台中建築業先行者美譽的精湛建設，繼大肚山頂級豪墅聚落「台中會」之後，再度預告下一步計畫「國際台中會」。這次精湛建設董事...

看好廠辦營造後勢 麗明營造吳春山：大展身手關鍵時刻

台中市麗明營造公司董事長吳春山今天說，在AI元年，以及國內外多家科技廠都急需擴廠下，相當看好有關廠辦的營造後勢，並是大展...

8.6萬人圓創業夢！公股銀2大創業貸款統計出爐 男性占近7成

財政部轄下公股銀行推動青年創業及微型創業鳳凰貸款，根據今天發布的統計，截至112年底，兩項貸款人數合計為8.6萬人，其中...

全台平均屋齡高達32年！信義房屋建議入住中古屋前「翻修基礎工程先做」

根據不動產資訊平台揭露113年第1季全台平均屋齡已高達32年，其中台北市30年以上的老屋更是更達72% ，然而房價飛漲，...

囤房稅2.0上路 專家曝建商為何先建後售還敢賣到單坪200萬

囤房稅2.0 7月實施，先建後售成屋案不受影響，依然締造佳績。住展雜誌統計今年推出之先建後售戶數持續走增，而2022年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。