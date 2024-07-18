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精成科旗下ELNA馬來西亞廠增資 充實營運資金

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

華科集團旗下PCB廠商精成科（6191）今日代重要子公司ELNA PCB (M) SDN. BHD.公告董事會決議辦理現金增資馬來西亞廠預計增資，增資資金用途：充實營運資金。

精成科公告提到，增資資金來源：現金增資發行新股，全案發行總金額及股數（如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分）: 總金額馬幣77,435,000元，77,435,000股。本次發行新股之權利義務：與原已有註冊資本額相同。

精成科說明，此次補充113/05/16公告內容，原增資額為馬幣82,597,334元，因原股東放棄認購，經洽特定人，實際增資額為馬幣77,435,000元。

增資 認購 馬來西亞

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