「台中建築業先行者」領先布局 精湛建設預告：下一步計畫國際台中會

有台中建築業先行者美譽的精湛建設，繼大肚山頂級豪墅聚落「台中會」之後，再度預告下一步計畫「國際台中會」。這次精湛建設董事長陳志聲的目光投向台中市北屯區台中國際高爾夫球場旁，「中台灣最大國際客製化開發計畫」這個聳動的標題，似乎預告著台中市頂級豪墅板塊將再次有所移動。

精湛建設預計7月26日，在台中國際高爾夫球場心之芳庭舉辦酒會，中部地區近百家上市櫃及知名企業受邀。業界也都密切關注，這場酒會將會為台中頂級豪墅市場帶來甚麼風向。

當台中市連續多年的人口淨成長數，都是在每年3,000至1萬人的正成長下，高附加價值產業的持續進入，讓這個城市不論產業、就業、消費及休閒都處於高度的發展與成長，加上都市的樣貌在歷任市長持續用心投入下，有了國際城市的完整樣貌，讓台中未來的發展得到全國人民的注目。

但談起台中市及七期的發展，精湛建設董事長陳志聲的眼光獨到，在業界備受肯定。早在七期及新市政中心還是一片荒草之際，陳志聲於1997年就進入開發，有著「草叢堆蓋房子的傻瓜」封號的陳志聲，持續七年直到2004年，外界才驚覺，七期新市政中心才是掌控全中部發展核心中的核心。

同樣的場景，2007年陳志聲的眼光移到了大肚山，當同業都還在成熟重劃區開發時，一片不毛之地，再次被陳志聲看中，隨著2014年2月20日雜誌的一篇住戶不凡身價的報導，讓這大肚山最頂級豪墅聚落「台中會二期」的神秘面紗，被完整的揭開。

目前，進住「台中會」的知名企業主，包括大立光（3008）董事長林恩平家族、宏全國際總裁曹世忠家族、全興集團董事長吳崇儀家族等。

2015年之後精湛建設像消失一樣，在房地產商品銷售市場隱聲，卻在單一客製化市場，展露事業的才華，隨著寶元紀總部大樓及客製化豪墅的現身，讓市場知道精湛建設沒有退隱，只是大家一直在好奇，陳志聲的下一步棋究竟是甚麼？

這幾天，隨著一張酒會邀請卡出現「國際台中會」這幾個字，再次讓大家眼睛一亮，前面加上了國際二個字，也向大家預告，規模、思維及尺度都會大於過往的規劃。

「中台灣最大國際客製化開發計畫」這聳動的標題，也似乎預告著台中市頂級豪墅板塊將再次有所移動。

陳志聲表示，隨著整個北屯區的開發，不斷有新的亮點，74號延伸與國道一號的連結及通車、漢神百貨即將進駐洲際棒球場、中國醫大投入157億得標太原北路老人醫院的擴建、巨蛋動工及捷運北屯延伸計畫等，讓北屯區成為2023年全台灣人口成長最高的區域。

此次，精湛建設選在台中國際高爾夫球場心之芳庭舉辦酒會，勢必與這區域有密切關係，許多企業主與同業都密切關注這場酒會，將會為台中頂級豪墅市場帶來甚麼風向，以及區域的變化。