首度在台舉行 亞洲影視內容高峰會於9月2日開幕

亞洲影視內容高峰會與亞洲影視內容大獎是潮臺北系列活動的一環，將於2024年9月2日至9日舉行，將以2024年9月2日的系列特映會作為開幕，2024年9月3日至4日在台北正式登場，並於9月5日晚間以年度亞洲影視大獎作為閉幕典禮。

過去15年來，亞洲影視內容高峰會在新加坡及泰國輪流舉辦，今年首次在台灣舉行。隨著亞洲故事和製作越來越受歡迎，今年參與亞洲影視內容大獎的作品數量創下歷史新高。

高峰會將舉辦超過20多場會議，集結自各國的代表將聽取亞洲及全球影視內容領袖的介紹，了解亞洲地區的優質影視內容製作和發行趨勢及策略，包括人工智慧和虛擬製作、大型亞洲原創電視劇的發展以及全球合作的新面貌。

此外，2024年亞洲影視內容大獎將於CornerMax Taipei（大角落多功能展演館）舉行頒獎典禮及派對。該獎項涵蓋27個類別，慶祝亞洲最佳優質影視/電視內容，包括本地和區域/國際市場製作的最佳電視劇、最佳男演員、最佳女演員、最佳原創遊戲節目、最佳原創歌曲和最佳紀實娛樂節目。

主辦單位指出，今年有超過140位提名者，由來自亞洲及全球其他地區各行業領域的80位評審選出。

今年亞洲影視內容大獎有來自亞洲13個國家/地區的500多份參賽作品創下過去五年來的歷史紀錄。今年的參賽作品來自中國大陸、印度、印尼、新加坡、蒙古、香港、菲律賓、馬來西亞、台灣、日本、韓國和越南。

為了擴展2024年會議議程， ContentAsia與設立於台灣的國際影音製作團GagaOOLala酷兒線上影音平台首次合作，將於9月5日舉辦一系列座談會，強調LGBTQ+領域的進展，並將重點將放在涉及亞洲的國際合拍片、敘事趨勢和更多類型的多樣性，包括無劇本同志約會節目的興起。

ContentAsia出版人兼主編及亞洲影視內容大獎總裁Janine Stein表示，雖然亞洲影視內容高峰會和亞洲影視內容大獎保留了強烈的區域重點，但首次在台灣舉行，讓我們得以強調台灣已崛起為創意中心和全球華語製作中心，以及擁有一個生機勃勃的製作群體的優勢，他們比以往任何時候都有決心歡迎國際合作，並且珍視言論自由和思想交流的開放環境。