宸鴻發重訊 擬併購美國3D列印隱形牙套製造商、切入醫療器材

觸控面板廠宸鴻今天發布重大訊息，將透過子公司AMP併購PhaseHoldings, Inc.，切入醫療器材產業市場。

宸鴻表示，Phase為一家利用3D列印技術製作模具的美國隱形牙套製造商，透過子公司AMP併購Phase，預期可以切入醫療器材產業，並藉由Phase美國廠區打造AMP美國生產基地。

宸鴻說明，此次併購案的對價條為現金160萬美元及價值183萬美元的宸鴻子公司AMP普通股共543萬7714股，支付時點則授權董事長江朝瑞於董事會決議後訂定交割基準日。

宸鴻預期，併購案完成後，AMP協助提升Phase的經營效益，Phase也可望為AMP帶來新事業發展，對每股淨值及每股盈餘都將產生正面助益。

另外，本次併購換股比例為AMP的10萬1920股換Phase 1股，並以現金對價每股3萬4300元取得Phase普通股。為完成合併，擬由AMP於美國設立全資子公司AMP US，再以現金及股份對價收購並合併Phase，合併完成後Phase為消滅公司，AMP US為存續公司。