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8.6萬人圓創業夢！公股銀2大創業貸款統計出爐 男性占近7成

中央社／ 台北18日電
財政部統計處今天發布統計通報指出，觀察公股銀各年底青創貸款狀況，108年以前各年底貸款人數僅1萬人上下，110年因COVID-19疫情嚴峻，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉的人數大增，以致110年底累計貸款人數、貸款餘額，分別達6.3萬人、471億元。圖／本報系資料照片
財政部統計處今天發布統計通報指出，觀察公股銀各年底青創貸款狀況，108年以前各年底貸款人數僅1萬人上下，110年因COVID-19疫情嚴峻，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉的人數大增，以致110年底累計貸款人數、貸款餘額，分別達6.3萬人、471億元。圖／本報系資料照片

財政部轄下公股銀行推動青年創業及微型創業鳳凰貸款，根據今天發布的統計，截至112年底，兩項貸款人數合計為8.6萬人，其中男性占比近7成，若以兩性平均每人貸款餘額觀察，均呈現男高於女態勢。

青年創業及啟動金貸款是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的計畫，承貸金融機構包含公、民營機構，但一向以公股銀行為主。依青年創業及啟動金貸款信用保證辦理情形統計，公股銀的核保融資金額占92%。

財政部統計處今天發布統計通報指出，觀察公股銀各年底青創貸款狀況，108年以前各年底貸款人數僅1萬人上下，110年因COVID-19疫情嚴峻，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉的人數大增，以致110年底累計貸款人數、貸款餘額，分別達6.3萬人、471億元。

財政部統計處表示，111年、112年波動相對稍緩，至112年底，貸款人數近8.4萬人，貸款餘額489億元，4年間各增7.2倍及6.6倍。

性別結構方面，財政部統計處指出，近年男性貸款人數占比介於67%至70%；若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，112年底平均每位男性的貸款餘額為59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

此外，公股銀也辦理協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款；109年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿20歲的失業者。

財政部統計處表示，這項貸款因適用對象侷限特定族群，108年以來各年底貸款人數在2400人上下，112年底貸款餘額10.8億元，較108年底增加逾25%。

以貸款人性別來看，財政部統計處指出，近5年女性占7成4以上，切合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，112年底男性平均每人50.2萬元，女性則為41萬元。

財政部統計處表示，併計青年創業及微型創業鳳凰貸款人數，截至112年底合計8.6萬人，男性占比近7成。

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