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從虧損到營收成長近3倍！寵物通路萬達8月中將上櫃 專家分析市場現況

遠見／ 文‧吳婉瑜
萬達寵物旗下擁有兩大主力品牌：實體通路「寵物公園」（圖）、電商「毛孩市集」。取自Instagram@wonderpetpark
萬達寵物旗下擁有兩大主力品牌：實體通路「寵物公園」（圖）、電商「毛孩市集」。取自Instagram@wonderpetpark

萬達寵物（6968）預計8月中上櫃，與東森寵物並列唯二門市數量破百的寵物通路雙雄，歷經虧損且門市數不及東森，萬達如何做到年營收成長近三成？

寵物商機熱度不減？以飼養戶數、產值、平均開銷來看，三項數字都呈現成長中。

根據農業部在2023年調查資料顯示，我國飼養寵物戶數約28.3%，較2021年調查時增加6.7%；其次，財政部統計，2023年台灣寵物產業整體產值約為417億元，達到歷史新高；再者，根據台經院問卷調查報告，平均每隻寵物犬貓每年日常性花費從2020年的2萬4500元，去年已提高至2萬8081元。

寵物商機三項關鍵指標成長，市場仍呈現破碎化

萬達寵物（6968）是寵物通路中，第一家走上資本市場的公司，旗下擁有兩大主力品牌：實體通路「寵物公園」、電商「毛孩市集」。從營收來看，萬達2023年營收較同期增加26.17%至25.44億元，稅後淨利0.83億，每股盈餘2.17元。而2024年第一季營收7.1億元，毛利率達40.92%，稅後純益 0.37億元，年增15.68%，營收成績亮眼。

根據台灣連鎖店年鑑統計，截至去年底，東森寵物共有124家、寵物公園111家，是唯二突破百家的寵物通路業者，其餘像是貓狗大棧、魚中魚等皆不到50家，顯示寵物通路市場仍處於破碎化階段。

截至去年底，東森寵物（圖）共有124家、寵物公園111家，是唯二突破百家的寵物通路業者。取自東森寵物官網
截至去年底，東森寵物（圖）共有124家、寵物公園111家，是唯二突破百家的寵物通路業者。取自東森寵物官網

玩家變大又變多，萬達以數據力、顧問力迎戰

寵物藍海商機成為零售業兵家必爭戰場，近年來也歷經幾次裂變。回顧2019年到2022年，東森寵物雲在短短三年時間之間，陸續併購元大寵物、寶羅連鎖寵物、狗仔衫寵物和奧斯卡寵物等5家寵物連鎖企業，共7個品牌，一躍成為全台最大寵物連鎖通路。

玩家不只規模變大，參戰者也變多了，像是7-ELEVEN自2021年起於200家門市設置寵物專區，去年擁有寵物專區的門市已超過2000店，等於兩年成長10倍；全家也與寵物通路市場龍頭東森寵物，於新北市中和區開設實體店，並於全家旗下電商平台導入東森寵物商品。其他包括全聯、寶雅、康是美等零售通路均設有寵物專區。

萬達如何迎戰？「數位力是競爭優勢！」萬達副執行長羅至玄連說兩次數位力，因為比起傳統寵物零售店仰賴人工處理流程，萬達從實體店面、LINE、寵物公園APP、Facebook、Instagram、官網等，整合了線上與線下的各個渠道，並在四年前自行開發數據資料整合系統，該系統連結門市POS機、ERP（財物）、CRM（顧客關係）、EC（電商）等系統，協助營運決策。

其中值得一提的是「BI戰情分析系統」，單店所有的銷售情況一覽無遺，舉例來說，店長能看到店裡每位員工的銷售數字以及擅長販售的品項，針對個別員工賣得不好的商品進行教育訓練。

虛實整合除了確保消費者從各個管道收到促銷訊息，還能對消費者進行「個人化貼標」，羅至玄舉例，若有顧客超過一個月沒有買飼料，系統會發出專屬優惠券，或是針對家有老狗的飼主，發出保健品相關的優惠券。

萬達（6968）舉行上櫃前業績發表會，由左至右為萬達副執行長羅至玄、董事長陳樂維、執行長李俊廣。遠見記者吳婉瑜攝
萬達（6968）舉行上櫃前業績發表會，由左至右為萬達副執行長羅至玄、董事長陳樂維、執行長李俊廣。遠見記者吳婉瑜攝

顧問式銷售力，建立進入門檻

雖然零售業者前仆後繼切入寵物商品，但羅至玄說，寵物類似母嬰產業，貓狗和嬰兒一樣都無法表達需求，購買者非使用者，因此許多客人到門市購買商品前有各種疑難雜症，像是掉毛、皮膚紅等問題。為此，門市人員須事先進行教育訓練，基本為350小時，課程涵蓋寵物食品知識、寵物常見疾病等，「超商、超市、賣場不會做，這是我們的門檻。」萬達執行長李俊廣指出。

展望寵物市場，東森寵物採多通路銷售布局，並擴大寵物醫療和保健服務，走向複合式經營，規劃3年內進入資本市場；萬達則喊出250店目標，並瞄準成長中的東南亞市場，醞釀走向海外。

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（本文出自2024.07.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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