挪威郵輪奮進號將開啟高雄母港航程 7月22日起展開序幕

高雄港旅運中心夏季郵輪母港航程正式啟航！挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）高雄港航程自今年7月22日起展開序幕，接續7月26日共2趟母港航次，搭載2,000名以臺灣籍為主旅客自高雄港出發，預計北向前往日本宮古島、那霸及石垣島等地，展開為期5日的海上郵輪之旅。

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬奮進號總噸數約7.59萬噸，船長約268.6公尺，於110年斥資1億美元（約31億臺幣）進行升級改裝，今年首度開啟亞洲航線，繼基隆港及澎湖港首航後，終於來到高雄港首航，揭開夏季高雄港母港航程的序幕。

奮進號船上設有酒吧、星巴克咖啡廳及媲美米其林水準的餐廳，並有多項動靜皆宜的休閒設施，提供歌劇表演、運動球場、游泳池以及與國際知名五星品牌合作SPA沙龍等一應俱全服務，彷彿置身海上渡假村，讓旅客悠閒自得地品嚐美食佳餚及享受娛樂設施。

另外，高雄港旅運中心繼今年2月28日首度迎接挪威寶石號及里維拉號雙郵輪同靠後，將於7月30日再次迎來雙郵輪，分別為挪威郵輪奮進號及世界號（The World），也是高雄港旅運中心首次母港郵輪及掛靠郵輪同時停靠。

世界號為住宅式郵輪，旅客擁有船艙房產權，總噸數約4.3萬噸，船長約196公尺，可搭載200位旅客。此次航程睽違5年之久，世界號將於7月28日晚上6點再次到訪高雄港，7月30日晚上11點離港，在高雄港停留3天2夜，讓郵輪旅客充分體驗南臺灣日夜獨特的風情魅力後，繼續南向前往馬尼拉。