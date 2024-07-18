快訊

「爺爺親切、有愛」川普17歲正妹孫女現身拉票 川普台下寵溺神情藏不住

濃煙衝天、全市籠罩煙味！彰化鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟搶救中

三井林口OUTLET二館11月開幕 北部兩強爭霸

中央社／ 台北18日電

日本三井不動產今天宣布，旗下林口OUTLET二館將在今年11月14日開幕，加上原本一館200家專櫃，兩館規模將達約300家專櫃。因林口OUTLET為三井在台店王，二館開幕後，北部OUTLET市場可能再掀大戰。

北部目前業績最高的OUTLET為位於桃園青埔的華泰名品城，2022年起營收突破新台幣百億元，坐穩OUTLET營收王寶座，2023年營收達120億元，今年以130億元為目標。華泰名品城表示，近期迎接暑假，園區觀光客來客數明顯激增，對比去年業績有超過50%的成長。

日本三井在台可說是擴張最快的零售集團，目前在台有4座商場，包括三井進入台灣第一家商場林口OUTLET，2016年1月開幕；以及台中港OUTLET、台南OUTLET、去年開出的購物中心台中LaLaport。

三井表示，位於台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中，分別暫定在今年和2026年開幕，未來這2家商場開出後，三井在台共有6家商場。

三井在台4家商場中，以林口OUTLET業績最為亮眼，為三井不動產集團在台灣商場事業打下基礎，一館匯集國際品牌、OUTLET品牌、餐飲、大型專門店、影城等，每年都能有近千萬位顧客到訪，開幕至今業績年年表現亮眼。

三井向中央社表示，2023年林口三井OUTLET一館營收為新台幣79億元，和2022年營收71億元相比，年增11.2%；位於林口三井OUTLET一館旁的二館，基地工程已屆完工，預定將於今年11月14日開幕。

三井看好近年林口快速發展，移住人口也不斷成長，加上未來鄰近預計進駐的媒體集團，有大量員工的需求，因此二館將擴增更多OUTLET品牌、強化餐飲。

二館面積超過8000坪，有三個樓層，一樓將進駐在地生活所需的正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連，有OUTLET品牌與大型餐廳，三樓匯集餐飲與美食街，還有親子體驗的娛樂設施等。

新台幣 營收

延伸閱讀

林口三井OUTLET二館開幕日宣布！品牌擴增至300家

三井林口OUTLET二館 開幕日在這一天

影／退休服飾廠老闆遭詐4500萬 林口警開3槍攔逮2車手

影／林口警攔車手開3槍！從車內拉出2嫌逮回偵辦

相關新聞

全台平均屋齡高達32年！信義房屋建議入住中古屋前「翻修基礎工程先做」

根據不動產資訊平台揭露113年第1季全台平均屋齡已高達32年，其中台北市30年以上的老屋更是更達72% ，然而房價飛漲，...

囤房稅2.0上路 專家曝建商為何先建後售還敢賣到單坪200萬

囤房稅2.0 7月實施，先建後售成屋案不受影響，依然締造佳績。住展雜誌統計今年推出之先建後售戶數持續走增，而2022年以...

Gogoro 與 Cycle & Carriage 新加坡獨家銷售合作

Gogoro宣布獲得在新加坡推出電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡的獨家經銷商 Cycle & Carriag...

全台10大人口增最多 賴正鎰曝：台中這1區購屋實力驚人

內政部最新統計資料顯示，台中市北屯區人口數名列全國十大行政區第九名，人口年增6413人，年增率2.13%，全國居冠。全國...

台中北屯區人口年增逾2％ 增幅全台居冠推動房市買氣

根據最新統計，全國人口數排名的前十大行政區中，高雄市鳳山區和三民區近一年人口數持續下滑，而總人口數僅排名第九的台中市北屯...

新囤房稅上路成屋不妙？ 專家：一坪200萬照賣何必降價

新版囤房稅本月實施，不少人預料先建後售成屋案會首當其衝，甚至降價求售。不過住展雜誌指出，今年北台先建後售戶數持續走增，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。