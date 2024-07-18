三井林口OUTLET二館11月開幕 北部兩強爭霸

日本三井不動產今天宣布，旗下林口OUTLET二館將在今年11月14日開幕，加上原本一館200家專櫃，兩館規模將達約300家專櫃。因林口OUTLET為三井在台店王，二館開幕後，北部OUTLET市場可能再掀大戰。

北部目前業績最高的OUTLET為位於桃園青埔的華泰名品城，2022年起營收突破新台幣百億元，坐穩OUTLET營收王寶座，2023年營收達120億元，今年以130億元為目標。華泰名品城表示，近期迎接暑假，園區觀光客來客數明顯激增，對比去年業績有超過50%的成長。

日本三井在台可說是擴張最快的零售集團，目前在台有4座商場，包括三井進入台灣第一家商場林口OUTLET，2016年1月開幕；以及台中港OUTLET、台南OUTLET、去年開出的購物中心台中LaLaport。

三井表示，位於台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中，分別暫定在今年和2026年開幕，未來這2家商場開出後，三井在台共有6家商場。

三井在台4家商場中，以林口OUTLET業績最為亮眼，為三井不動產集團在台灣商場事業打下基礎，一館匯集國際品牌、OUTLET品牌、餐飲、大型專門店、影城等，每年都能有近千萬位顧客到訪，開幕至今業績年年表現亮眼。

三井向中央社表示，2023年林口三井OUTLET一館營收為新台幣79億元，和2022年營收71億元相比，年增11.2%；位於林口三井OUTLET一館旁的二館，基地工程已屆完工，預定將於今年11月14日開幕。

三井看好近年林口快速發展，移住人口也不斷成長，加上未來鄰近預計進駐的媒體集團，有大量員工的需求，因此二館將擴增更多OUTLET品牌、強化餐飲。

二館面積超過8000坪，有三個樓層，一樓將進駐在地生活所需的正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連，有OUTLET品牌與大型餐廳，三樓匯集餐飲與美食街，還有親子體驗的娛樂設施等。