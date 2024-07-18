囤房稅2.0上路 專家曝建商為何先建後售還敢賣到單坪200萬

囤房稅2.0 7月實施，先建後售成屋案不受影響，依然締造佳績。住展雜誌統計今年推出之先建後售戶數持續走增，而2022年以後推出的台北市先建後售案，統計實價最高單價前5強，有兩案叩關單坪200萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，且因屋況比中古成屋為佳，要是坐落台北市，價碼都不低，且像是豪宅案採取先建後售，能給予層峰人士看得到摸得到的保障，若恰逢熱潮容易締造佳績。

統計實價登錄先建後售案最高單價前5名，最高價碼達單坪211.8萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，於今年4月交易的27樓戶，總價2億元。

第二是捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底交易的頂樓戶，單價是200.8萬元，總價為4,998萬元。

其餘包括博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」、古亭生活圈小宅社區「閱大安」、大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在157.5~166萬元，其中「新光人壽總統傑仕堡」的總價為1.04億元，而「冠德大直湛」、「閱大安」各為5,800萬元與4,407萬元。

陳炳辰指出，建商規劃先建後售產品，主要因原物料上漲趨勢下，先建後售成本好掌控，且新成屋相較預售屋、中古屋都更有吸引力，此外，先建後售也更彰顯建商實力，可形塑品牌價值，並加持產品好提升價碼。