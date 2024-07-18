快訊

萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了 冰櫃內食品下架殺菌消毒

耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

出國換SIM卡後不能用LINE了？官方1圖看懂 1狀況要當心

高雄氣爆第2波判賠降低金額 李長榮：遺憾擬提起上訴

中央社／ 台北18日電

高雄氣爆案市府為受災戶辦理「代位求償」，台灣高等法院高雄分院17日判決李長榮化學工業公司應負賠償責任，但賠償金額降低，李長榮化學工業今天表示仍感遺憾，將於收到民事判決書後，委請律師依法提起上訴。

台灣高等法院高雄分院17日針對另1案第二波宣判，高市府須負約8成責任，榮化和華運公司須負近2成責任，最後判賠約新台幣1110萬元，2間公司須各付一半，中油則無過失責任，全案仍可上訴。

李長榮發布聲明指出，氣爆案前經台灣高等法院高雄分院刑事庭詳細調查證據之後，已認定高雄氣爆肇因於高雄市政府在民國80年間設置的地下箱涵違規包覆了李長榮的地下4吋管線，因此判決本公司相關人員均無罪，且經最高法院定讞在案。李長榮將於收到民事判決書後，委請律師依法提起上訴，維護公司信譽及股東權益。

李長榮說明，2014年7月31日高雄氣爆事件發生之後，法院開始審理李長榮是否應負法律責任之前，在當時的董事長李謀偉促成下簽訂代位求償協議，由李長榮公司先墊付每位罹難者新台幣1200萬元（由罹難者家屬受領）。

李長榮表示，於2020年間與相關同仁成立了「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」，以愛心持續對受難者及家屬進行職業與教育訓練，並提供相關協助。未來，將持續努力於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展，並致力於「2030年減碳37%、零工安事故、誠信正直經營」3大目標。

新台幣 李長榮化學工業 氣爆

延伸閱讀

海巡小隊長收賄33萬放水漁船私運白帶魚 他緩刑沒了確定要入獄

再被認須負氣爆約8成責任 高市府研議上訴：深表遺憾

王浩宇指時力黨工涉毒 高院更二審改判免賠

釀32死...高雄氣爆民事賠償第二波宣判 市府仍要負8成責任

相關新聞

囤房稅2.0上路 專家曝建商為何先建後售還敢賣到單坪200萬

囤房稅2.0 7月實施，先建後售成屋案不受影響，依然締造佳績。住展雜誌統計今年推出之先建後售戶數持續走增，而2022年以...

Gogoro 與 Cycle & Carriage 新加坡獨家銷售合作

Gogoro宣布獲得在新加坡推出電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡的獨家經銷商 Cycle & Carriag...

全台10大人口增最多 賴正鎰曝：台中這1區購屋實力驚人

內政部最新統計資料顯示，台中市北屯區人口數名列全國十大行政區第九名，人口年增6413人，年增率2.13%，全國居冠。全國...

台中北屯區人口年增逾2％ 增幅全台居冠推動房市買氣

根據最新統計，全國人口數排名的前十大行政區中，高雄市鳳山區和三民區近一年人口數持續下滑，而總人口數僅排名第九的台中市北屯...

新囤房稅上路成屋不妙？ 專家：一坪200萬照賣何必降價

新版囤房稅本月實施，不少人預料先建後售成屋案會首當其衝，甚至降價求售。不過住展雜誌指出，今年北台先建後售戶數持續走增，而...

Gogoro獲新加坡商轉許可 第4季銷售3款電動機車

睿能創意（Gogoro）今天宣布，在新加坡獲得電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡獨家經銷商Cycle &Car...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。