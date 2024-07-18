高雄氣爆第2波判賠降低金額 李長榮：遺憾擬提起上訴

高雄氣爆案市府為受災戶辦理「代位求償」，台灣高等法院高雄分院17日判決李長榮化學工業公司應負賠償責任，但賠償金額降低，李長榮化學工業今天表示仍感遺憾，將於收到民事判決書後，委請律師依法提起上訴。

台灣高等法院高雄分院17日針對另1案第二波宣判，高市府須負約8成責任，榮化和華運公司須負近2成責任，最後判賠約新台幣1110萬元，2間公司須各付一半，中油則無過失責任，全案仍可上訴。

李長榮發布聲明指出，氣爆案前經台灣高等法院高雄分院刑事庭詳細調查證據之後，已認定高雄氣爆肇因於高雄市政府在民國80年間設置的地下箱涵違規包覆了李長榮的地下4吋管線，因此判決本公司相關人員均無罪，且經最高法院定讞在案。李長榮將於收到民事判決書後，委請律師依法提起上訴，維護公司信譽及股東權益。

李長榮說明，2014年7月31日高雄氣爆事件發生之後，法院開始審理李長榮是否應負法律責任之前，在當時的董事長李謀偉促成下簽訂代位求償協議，由李長榮公司先墊付每位罹難者新台幣1200萬元（由罹難者家屬受領）。

李長榮表示，於2020年間與相關同仁成立了「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」，以愛心持續對受難者及家屬進行職業與教育訓練，並提供相關協助。未來，將持續努力於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展，並致力於「2030年減碳37%、零工安事故、誠信正直經營」3大目標。