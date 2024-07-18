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Gogoro 與 Cycle & Carriage 新加坡獨家銷售合作

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Gogoro示意圖。圖／聯合報系資料照
Gogoro示意圖。圖／聯合報系資料照

Gogoro宣布獲得在新加坡推出電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡的獨家經銷商 Cycle & Carriage 2-Wheeler Pte. Ltd. (Cycle & Carriage) 於今年第四季開始營運電池交換系統並銷售智慧電動機車。

此外，Cycle & Carriage 攜手殼牌旗下電動車充電部門 Shell Recharge，將於新加坡的殼牌加油站建置 GoStation 電池交換站。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「經過與新加坡陸路交通管理局（LTA）的密切合作，很高興宣布 Gogoro 正式取得新加坡當局的商轉許可，證明 Gogoro 電池交換系統是安全、智慧、可靠且永續的解決方案。這個里程碑建立在Gogoro、Cycle & Carriage 與 foodpanda 試點計畫取得巨大成功的基礎上，我們期待能夠很快將測試成果應用到商業營運中，讓更多消費者享受環保便利的電動化運具。」

Cycle & Carriage 新加坡董事總經理 Wilfrid Foo 表示：「在新加坡，電池交換與電動機車仍處於初期發展階段，我們與 Gogoro 的合作將加速推進產業成長。透過試點計畫，我們蒐集了許多 foodpanda 平台外送夥伴的正面評價與寶貴數據，對於商轉非常有信心，這將是相當適合新加坡的綠色交通方案。」

Gogoro 與 Cycle & Carriage 於 2023 年 3 月宣布與外送平台 foodpanda 合作，搶先在新加坡展開 Gogoro 智慧電動機車和電池交換平台試點計畫，預計將於今年 9 月完成。截至目前為止，許多外送夥伴的使用滿意度非常高，特別是好騎、不會燙、無噪音、無震動、換電速度快。

外送夥伴也對 Cycle & Carriage 提供的租賃方案和售後服務感到滿意。每位外送夥伴平均每月騎乘約 2,200 公里，每天進行最多兩次電池交換，每次換電後最多可行駛 100 公里。

Cycle & Carriage 同時宣布與殼牌旗下電動車充電部門 Shell Recharge 合作，在新加坡的殼牌加油站建置 GoStation 電池交換站，首站預計於今年 8 月落成，並將在兩年內持續增加站點。Cycle & Carriage 也將於今年第四季在新加坡陸續推出三款 Gogoro 智慧電動機車，包括 Gogoro SuperSport、Gogoro Premium 以及 Gogoro VIVA MIX。

Gogoro 新加坡

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