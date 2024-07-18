全台10大人口增最多 賴正鎰曝：台中這1區購屋實力驚人
內政部最新統計資料顯示，台中市北屯區人口數名列全國十大行政區第九名，人口年增6413人，年增率2.13%，全國居冠。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，台中人口年輕化，加上多條捷運建設核定、中科台積電二期擴廠等大利多，成了人口紅利大黑馬，從今年上半年揭露的預售屋實價登錄件數，北屯區年增134%，不難看出剛性需求的購屋實力驚人。
對於政府查出新青安貸款千餘件違規，外界擔心若政策緊縮，加上囤屋稅2.0提高非自住房屋及建商手中2年以內新建餘屋的持有稅率，短期恐對新屋市場造成壓力。賴正鎰認為，台中房市在建設題材不斷和科技紅利相乘支撐下買盤強勁、價量齊揚走勢應會維持上升趨勢。
內政部統計，截至今年6月底，全台戶口資料人口數為2341.3萬人，與去年同期相較，增加3萬9616人，全國人口數排名的前十大行政區中，人口正成長最高的是北屯區人口年增逾6413人，增長率達2.13%、桃園區1.23%居第二。
為何台中和桃園人口都能維持正成長？賴正鎰認為，人口較其他都會區年輕的桃園和台中，近年經濟發展神速，吸引企業爭相進駐，創造大量就業機會，再加上高齡化、少子化、獨居和晚婚蔚為趨勢，老人和小孩都是需要住在醫療、教育資源較豐沛且集中的區域；六都房市也受到人口增加的強力支撐，六都今年6月底家戶數663萬1509戶，較去年同期增加11.2萬戶，其中又以兩房預售產品最受青睞。
他表示，台中市交通建設大躍進，台中捷運藍線與綠線延伸案、機場捷運橘線可行性評估，陸續獲中央核定或通過審查，水湳經貿園區的國際會展中心東側工程與綠美圖預計明年啟用，台中巨蛋施工中，台中城市機能不斷完善。交通部長李孟諺日前到台中考察時提到，要讓台中捷運「五線齊發」，將提升台中與彰投交通，帶動區域房市需求。
內政部不動產交易實價揭露，台中今年前5個月預售屋交易實價登錄共計1萬2894筆，是六都最多，與去年同期5968筆增一倍多，預售前五大熱區分別為北屯區、西屯區、太平區、沙鹿區與南屯區，因為購屋剛性需求高，吸引不少外地建商搶地插旗，開發商瞄準13期與14期、海線的沙鹿與梧棲積極推案。
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