針對高雄氣爆高市府提起損害賠償案判決 榮化今發聲明

針對高雄氣爆高雄市政府提起之損害賠償案，臺灣高等法院高雄分院17日判決李長榮化工應負賠償責任，但賠償金額降低，該公司今發聲明指出，仍感遺憾。

以下為榮化聲明內容：本件氣爆案前經臺灣高等法院高雄分院刑事庭詳細調查證據之後，業已認定高雄氣爆肇因於高雄市政府在民國80年間設置的地下箱涵違規包覆了本公司的地下4吋管線，因此判決本公司相關人員均無罪，且業經最高法院定讞在案。因此本公司將於收到民事判決書後，委請律師依法提起上訴，以維公司信譽及股東權益。

2014年7月31日高雄氣爆事件發生之後，法院開始審理本公司是否應負法律責任之前，在當時的李謀偉董事長促成下簽訂代位求償協議，由本公司先墊付每位罹難者新台幣1,200萬元（由罹難者家屬受領）。

嗣於2020年間，本公司與相關同仁成立了「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」，以愛心持續對受難者及家屬進行職業與教育訓練，並提供相關協助。未來，本公司將持續努力於ESG永續發展，並致力於「2030年減碳37%、零工安事故、誠信正直經營」三大目標。

本公司期盼最高法院釐清責任歸屬，還本公司公道，也感謝各界友人的支持。