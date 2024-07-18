台中北屯區人口年增逾2％ 增幅全台居冠推動房市買氣

根據最新統計，全國人口數排名的前十大行政區中，高雄市鳳山區和三民區近一年人口數持續下滑，而總人口數僅排名第九的台中市北屯區，一年內卻增加了6,413人，年增率2.13%，居全國之冠。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰18日表示，台中人口年輕化，加上交通部近來密集核定台中市多條捷運建設，受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠等重大建設利多，成了人口紅利大黑馬，從今年上半年揭露的預售屋實價登錄件數，台中市北屯區較去年同期增加134%，不難看出剛性需求的購屋實力驚人。

依據內政部最新統計資料顯示，截至6月底，全台戶口資料人口數為2,341.3萬人，與去年同期相較，增加3萬9,616人，但各縣市及行政區互有消長，以總排名前十大行政區來看，包括新北市板橋、新莊、三重、中和、新店等五區及桃園市桃園區、中壢區、和高雄市鳳山區、三民區，與台中市北屯區。

從個別行政區來看，最近一年，高雄市鳳山、三民區今年６月與去年同期比較，人口數呈現負成長；而新北市中和、三重人口成長也看出減緩，人口正成長最高的是北屯區人口年增逾6,413人，增長率達2.13%、桃園區1.23%居第二，家戶人口穩定成長。

人口老化加上少子化趨勢，人口負成長似乎是不可逆現象，為何台中和桃園人口皆能維持正成長？賴正鎰指出，人口成長與經濟和就業機會密不可分，人口較其他都會區年輕的桃園和台中，近年經濟發展神速，吸引企業爭相進駐，創造大量就業機會，再加上高齡化、少子化、獨居和晚婚蔚為趨勢，老人和小孩都是需要住在醫療、教育資源較豐沛且集中的區域。

他認為，六大都會區的房市也受到人口增加的強力支撐，六都今年6月底家戶數663萬1,509戶，與去年同期相比，一年內家戶總數就增加了11.2萬戶，有可能是年輕人追求都會區生活，搬出原生家庭另購新屋，其中又以兩房預售產品最受青睞。

他表示，台中市交通建設大躍進，除了不久前的台中捷運藍線與綠線延伸案、機場捷運橘線可行性評估，陸續獲中央核定或通過審查，水湳經貿園區的國際會展中心東側工程與綠美圖預計今年完工、明年啟用，台中巨蛋也正在如火如荼的施工，台中城市機能不斷完善。

他指出，得知交通部長李孟諺日前到台中考察時提到，要讓台中捷運「五線齊發」，進一步縮短各行政區間交通距離的說法，他認為將會提升大台中與彰投之間的整體交通路網與便捷性，將會更進一步帶動區域房市需求。

內政部不動產交易實價查詢揭露數據，今年前五個月預售屋交易實價登錄共計1萬2,894筆，是六都之中最多，與去年同期的5,968筆相比增加一倍以上，預售前五大熱區分別為北屯區、西屯區、太平區、沙鹿區與南屯區。

因為購屋剛性需求高，吸引不少外地建商搶地插旗，開發商瞄準13期與14期重劃區、海線的沙鹿與梧棲積極推案。

賴正鎰表示，台中市房地產交易熱絡，除了建設題材利多與區域環境佳之外，產業科技紅利更是功不可沒，台積電在台中有三個廠，帶動就業人口源源進入，而現階段政府推動能源轉型的關鍵之一「離岸風電」，台中港離岸風電產業專區也成為台中海線添房市利多。