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新囤房稅上路成屋不妙？ 專家：一坪200萬照賣何必降價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

新版囤房稅本月實施，不少人預料先建後售成屋案會首當其衝，甚至降價求售。不過住展雜誌指出，今年北台先建後售戶數持續走增，而2022年以後推出的台北市先建後售案，統計實價最高單價前5強，也有兩案叩關單坪200萬元。

其中最高價為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，今年4月交易的27樓戶，總價2億元，單坪達211.8萬元，

第二是捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底交易的頂樓戶，單價是200.8萬元，總價為4,998萬元。

其餘包括博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」、古亭生活圈小宅社區「閱大安」、大直景觀宅「冠德大直湛」，最高單價在157~166萬元。

其中「新光人壽總統傑仕堡」的總價為1.04億元，而「冠德大直湛」、「閱大安」各為5,800萬元與4,407萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，先建後售案，買方自備款至少得備足二成，如果是豪宅更得準備六成，對建商銷售來說，有不小壓力，尤其豪宅稅2.0上路，壓力更重。

不過，原物料不斷上漲，先建後售成本好掌控，且新成屋相較預售屋、中古屋，對買方來說都來得更有吸引力，加上先建後售可顯示建商實力夠，可形塑品牌價值，因此仍有不少建商採先建後售，並提高價碼。

他表示，首泰信義、冠德安沐居躋身200俱樂部，羅斯福路「閱大安」創造出最高單價160萬元，都顯示買方對新成 屋的認同度，也讓建商不怕囤房稅，持續推出先建後售案。

陳炳辰指出，台北市今年尚有松山區、中山區、信義區的先建後售案登場，由於具備小宅、近捷運等銷售密碼，預料要價不低，尤其8月迎來台商資金解禁，投入不動產機率高，價量走勢備受期待。

台北先建後售前5強。資料來源／住展雜誌提供
台北先建後售前5強。資料來源／住展雜誌提供

囤房稅 建商

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