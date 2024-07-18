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Gogoro獲新加坡商轉許可 第4季銷售3款電動機車

中央社／ 台北18日電
Gogoro示意圖。圖／聯合報系資料照
Gogoro示意圖。圖／聯合報系資料照

睿能創意（Gogoro）今天宣布，在新加坡獲得電池交換系統和智慧電動機車的許可，將由新加坡獨家經銷商Cycle &Carriage在今年第4季開始營運電池交換系統，銷售3款電動機車。

Gogoro與Cycle & Carriage在2023年3月宣布與外送平台foodpanda合作，在新加坡展開智慧電動機車和電池交換平台試點計畫，預計今年9月完成。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森透過新聞稿表示，經過與新加坡陸路交通管理局（LTA）密切合作，Gogoro取得新加坡當局的商轉許可，這項里程碑建立在Gogoro、Cycle & Carriage與foodpanda試點計畫的基礎上，期待將測試成果應用到商業營運。

Cycle & Carriage表示，新加坡電池交換與電動機車仍處於初期發展階段，將加速推進產業成長，透過試點計畫，蒐集許多foodpanda平台外送的正面評價與數據，對商轉非常有信心。

Gogoro透露，Cycle & Carriage也攜手殼牌（Shell）旗下電動車充電部門Shell Recharge，將在新加坡的殼牌加油站建置GoStation電池交換站，首站預計今年8月落成，兩年內將持續增加站點。

Cycle & Carriage將於今年第4季在新加坡陸續推出3款Gogoro智慧電動機車，包括Gogoro SuperSport、Gogoro Premium及Gogoro VIVA MIX。

foodpanda 新加坡 電動機車

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