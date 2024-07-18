台塑都更拚5年完工 里民憂地層下陷

台塑總公司舊址計畫蓋超大的新大樓，周圍里民關心施工是否會造成地層下陷！台塑都更大樓17日由施工單位中華工程召開首場說明會，中華工程代表指出，預計會蓋2棟辦公大樓、1座住宅大樓，希望能在2029年底完工。住戶擔心，此區地質相對軟弱，施工恐損及周圍住宅，工程代表回應，會隨時監控，也有做加固工程。

總面積58007坪超大案

台塑大樓都更案2021年11月都更計畫重新送件，依內政部修法後獎勵規定重新申請都更總面積為五萬八千零七坪，並於2022年11月16日通過審查，歷時七年兩個月。

二○二三年進入地主分配比例審查，歷經七個月又十天後審查通過全案核定。

10月起進行拆除

中華工程代表指出，台塑大樓都市更新新建工程於7月開始申請拆除執照、10月盼能申請到拆照與建照，預計拆除作業會到2026年1月15日，隨後會開始施作連續壁與基樁，並先從一樓作起，等一樓完成後會同時往上與地下室施工，預計2029年11月完成周圍景觀，12月31日取得使用執照。

「施工車輛不會經過民生國小！」中華工程指出，拆除作業的車輛會從2棟舊台塑大樓之間的車型通道，還有敦化北路為主要通行。在基礎工程規劃會以敦化北路為主，等到逆打工程階段（2027.10到2028.10）會在台塑大樓周圍（敦化北路199巷、201巷，民生東路四段54巷）作工程車輛通行，但不會開到國小，施工也可配合國小外文考試與期中期末。

允加強施工監控

另外，在工程的出入口都會有噪音、風向與雨量等監測，還有出車警示燈，還有專人指揮，平日不得於晚上10點至隔天8點施工，假日只會在早上8點到12點、下午2點到6點工作，但工作時間外會有材料與機具運載。

現場里民提問相當踴躍，有民眾問說，目前中華工程已經將部分人行道圍住，未來周圍是否會開放人行通道？中華工程回應說，會保留行人行走空間，由於地下室的範圍延伸到地上有涵蓋到行人道，在地下室施工、打掉結構時，會外推行人空間，並將可能劃設到的停車格向台北市塗銷。

有附近社區住戶反映，由於先前基泰建設曾爆發疑似施工不當導致的崩塌，附近的慶城街工區也有崩塌意外，此區地質相對脆弱，擔心都更工程造成鄰損。對此，中華工程表示，針對工程道路、連續壁體，鄰房傾斜都會有監測記錄，且以逆打工法施作下，地下一樓與一樓已經固結，但會請工人施工時加強監測。

盼台塑召開說明會

中華公司強調，若鄰損經過評估與工程直接相關，都會了解相關狀況進行因應。現場還有里民詢問屆時地下室會有多少停車位，老住戶反映說，之前台塑的停車空間不夠，導致周圍社區面臨嚴重違停，希望新建案能有友善鄰里的措施，但業主（台塑）沒有來，里民建議未來要請台塑一同出席說明。

有民眾問到施工狀況，中華工程表示，主要拆屋工程是在白天，包括鋼構等較複雜工程也會在白天進行，夜間主要是混凝土灌漿；粉塵的部分會儘量減少，也會定期巡視周邊車輛。

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