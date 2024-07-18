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三鶯線2026年通車 這站狂漲5成比「北大」更猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
捷運三鶯線 記者游智文／攝影
捷運三鶯線 記者游智文／攝影

新北捷運三鶯線預計2025年底完工，2026年正式通車，住商機構觀察實價資料，三鶯線沿線各站實價行情，以鶯歌車站周邊漲幅5成最高，成為，「漲價王」，位於「北大特區」的三峽、台北大學站則是「房價王」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，三鶯線打通三峽至鶯歌的交通任督二脈，房市前景十足、買盤穩固之下，讓房價有相當支撐性。

根據實價資料，住商機構盤點三鶯線沿線方圓2.5公里成交案件，比較各站點2021年與2024年房價差異。其中，沿線以鶯歌車站周邊房價漲幅最為驚人，2021年平均實價成交行情僅約2字頭，但到了近期平均房價已至每坪34.4萬元，漲幅約達53.6%。

住商不動產鶯歌站前加盟店店東孫尚鉉分析，受惠於三鶯線議題，加上近期台股持續創下新高，市場游資充滿情況下，鶯歌吸引不少熱錢湧入，其中尤以生活、商業機能最為成熟的鶯歌車站周邊，房市交易最為火熱。

目前過去2字頭的親民房價幾乎已絕跡，中古行情約3字頭，中古屋齡較新的成屋，2房含車位總價約1200萬元上下，對比土城、三峽等新北市鄰近行政區，房價仍相當實惠，因此吸引不少置產、首購買盤。

他表示，捷運宅議題持續炒熱情況下，研判至少到2025年前，都能夠延續這波火熱買氣，且在三鶯線正式通車過後，區域房價仍有相當支撐力道。

觀察實價，三鶯線各站點近期平均成交房價，以北大特區三峽、台北大學站最高，每坪平均實價行情約4字頭，對比2021年房價，也有逾4成漲幅。

賴志昶分析，北大特區低密度開發的純住宅環境，近年居住人口直線上升，區域剛性需求加持之下，加上三鶯線提供充足未來性，致使房價漲幅頗為驚人。

賴志昶表示，銜接台北捷運板南線的三鶯線，有望紓解土城、三峽及鶯歌大量轉乘人潮，未來若依照新北捷運局規劃，將延伸至桃園八德段，與桃園捷運綠線進行接軌，將可大幅改善三峽、鶯歌、八德市中心區生活機能。惟捷運工程動輒數年，若為投資需求進場當地房市，需隨時關注建設規劃是否產生變化，以降低風險。

三鶯線沿站歷年房價。表／住商機構提供
三鶯線沿站歷年房價。表／住商機構提供

三鶯線 北大特區 房價

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