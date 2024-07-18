米其林雲集吃遍全台美味 台灣美食展門票7/18開搶

匯集全台廚師和冠軍美食的台灣美食展，8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，門票於7月18日開賣！集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、物產、新鮮食材和金牌廚師，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區共600格攤位規模。更有廚藝教室，觀展民眾可以近距離聽廚師分享料理創作理念、動手學做菜。

台灣美食展致力呈現台灣美食多元面貌，匯集從產地到餐桌的精華，可以買到產地直送的新鮮蔬果、食材、直奔產地的農業遊程，品嘗台灣各地必比登推薦美食、五星飯店餐廳米其林饗宴，品味台灣美食實力！今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳，民眾可一站嘗遍各地美味。參展飯店包括台北美福大飯店、海霸王國際企業集團、晶華國際酒店、圓山大飯店、大倉久和飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞觀光飯店，餐券住宿券最低下殺27折。

主辦單位台灣觀光協會邀請全台各地名廚，舉辦一系列廚藝活動。持續推出米其林「主廚的烹飪哲學」活動，邀請米其林2023新入選「TU PANG 地坊餐廳」主廚張皓福、連續二屆入選米其林必比登推薦「 Monsoon季風」主廚廖永勛，及續三屆榮獲米其林綠星「陽明春天」薛永鴻主廚，帶來三道從ESG角度出發的米其林菜色，分別展演以小米為主角探討原民傳統飲食文化的《歸途》、以傳統客家菜包為靈感反映出世界現況的《戰爭菜包》、及夏季盛產綠竹筍搭配寶島豐饒物產的《果醋台灣綠竹筍》。也推出「大師廚藝秀」，邀請曾於台灣美食展「廚藝大賽」榮獲冠軍團隊黃家洋主廚、駱進漢師傅及許文賢師傅，於台灣美食展重現當年奪冠創作菜單。

台灣美食展去年現場共辦理了60場廚藝秀、近百場美食講座及200位廚師與職人參與，吸引近10萬人次入場，不僅是民眾一站品嘗台灣美食精華、購買最新美食產品的去處，更是餐飲學子、業內人士合作交流，促成美食產業商機的平台。7月18日起，可至ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook、TaiTIX，以優惠價購買9折180元預售票。