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想買TOYOTA或無印良品股票 中信日本商社ETF 00955一手掌握

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信日本商社ETF（00955）小檔案(資料來源：中國信託投信整理)
中信日本商社ETF（00955）小檔案(資料來源：中國信託投信整理)

日本製造的產品與服務早已融入台灣人生活，例如在台灣市佔領先的TOYOTA汽車，或是血拚族愛逛的無印良品，都是日本商社指標企業。中國信託投信表示，即將於7月30日募集的中信日本商社ETF（00955）是台灣首檔純日本商社ETF，投資人開心使用日貨的同時，也能同享日本商社獲利成長果實。

中國信託投信表示，「商社」是日本歷史文化下的特殊產業，原先主營貿易批發業務，但現在已轉型成全球多角化經營的大型企業，更透過併購上、中、下游供應鏈，創造競爭優勢。中信日本商社ETF（00955）經理人游忠憲表示，日本商社已擴展出更廣泛的經營內容與服務功能，未來也將致力於AI及能源轉型，持續創造商業價值，大幅增加了商社的企業競爭力。

游忠憲說，近年日本商社轉型成功，營收獲利也脫胎換骨，成為掌控日本經濟命脈的企業集團。根據彭博（Bloomberg）統計，2024年日本商社營收佔日本GDP比重已接近20%，獲利展望也持續上修，平均毛利率達18.5%；而觀察近3年（2021年至2023年）股價表現，NYSE FactSet 日本商社及批發指數漲幅皆優於東證指數，顯示日本商社的企業競爭力與獲利能力明顯優於其他日企。這也是近年來股神巴菲特（Warren Buffett）持續加碼投資日本商社的主因。

此外，包含高盛、摩根士丹利等外資，亦肯定商社在日本經濟扮演的角色，認為商社可望成為日股推手。根據東京證交所統計，外資連續四年流入日股，且截至今年上半年，外資淨流入金額已創下2014年以來新高，帶動日本東證指數突破歷史新高，且仍在持續上攻，而更具競爭力的日本商社，後續上漲空間自然更被外資看好。

中國信託投信表示，7月底開始募集的中信日本商社ETF（00955），是台灣首檔純日本商社ETF，從東京證交所上市公司中選出商社相關（批發與經銷）行業，再依自由流通市值大小依序挑選前50大成分股，中信日本商社ETF（00955）前十大持股中，巴菲特所投資的五大商社就佔據前5大，而五大商社的多角化經營，深入一般人的食衣住行，包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料產業，是投資人「錢」進日本的穩健投資首選。

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