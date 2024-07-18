榮剛舉行高階鏡面不銹鋼、進階熱作鋼 新產品發表會

榮剛材料（5009）7月17日日在大台南會展中心盛大舉行高階鏡面不鏽鋼和進階熱作鋼新產品發表會，經濟部產業發展署金屬機電組副組長盧文燦、金屬中心董事長林仁益、執行長賴永祥、模具公會理事長張和明及各協會學會與客戶共約300人與會共襄盛舉。繼去(2023)年6月首次發表之後，榮剛今(2024)年一口氣推出兩支新產品，除展現研發能力，也續與產業界合作共榮。

榮剛運用多年的航太冶煉技術，投入發展高階鏡面不鏽鋼，產品完全無料痕、光澤如鏡，為台灣的鏡面不鏽鋼模具提供具備高鏡面度、使用硬度、熱傳導、耐酸等特性的材料，展現出手工拋光無料痕（方向性）的優異品質。新產品承續去年命名方式，融合母集團台鋼及榮剛英文名字作為構思，命名為TS-GPX1。

另一支新產品進階熱作鋼為傳統級熱作鋼，是模具業者常使用的材料，榮剛以多年熟練的鍛造工藝，超越傳統，在合金成份的微調下讓材料具有更優異的衝擊韌性，並提高耐熱疲勞性，在6系鋁擠型模具實測發現其壽命均高於改良前的3倍，此命名為TS-GHA1的進階熱作鋼展現出千錘鍛煉、質優強韌的特色，提供客戶在使用材料上更好的選擇。

榮剛董事長王炯棻在會中表達榮剛在特殊鋼永續經營的決心以及對投入產品研發的堅持，去年的第一支新產品問世後，今年一口氣再推出兩支新產品。王炯棻指出，台鋼集團不但重視經營績效，更重視企業的開創精神，榮剛作為國內唯一的特殊鋼廠，擁有生產高端認證材的能力，對台灣基礎工業用料的提升，更具有使命感。衷心感謝金屬中心、清華大學、台北科技大學的持續合作，開發期間與客戶端進行多輪測試並蒐集反饋意見，為高階鏡面不鏽鋼TS-GPX1、進階熱作鋼TS-GHA1的研究提供重要參考數據，讓榮剛可以實現生產在地化，提供最迅速的服務，協助客戶有效減少碳足跡，同時也有機會改寫國內模具材料長期由進口料壟斷的局面。

王炯棻表示，榮剛未來會繼續為台灣產業升級盡力，年年都會推出新鋼種、新產品，每季透過金耘鋼鐵跟用料客戶舉行產品技術研討會，來強化鋼廠跟用戶的共識。這是台鋼集團貫徹企業社會責任、回饋台灣的堅定理念之一，也是榮剛的使命。長期的產學合作不僅為公司帶來了新的技術和產品，也樹立了良好的合作樣板，促進產學之間的相互交流和共同發展。會中更謝謝客戶長期的支持，未來榮剛公司也會繼續跟客戶共好共榮、共同創造無限可能。