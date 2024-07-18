巨鯨返日 增持日股動能崛起

總規模高達246兆日圓(約1.54兆美元)的日本政府退休基金(GPIF)，是全球最大的退休金之一，可能將於下一個會計年度進行五年來首度的投資組合調整，市場預期增加日本股票的機率大增，根據GPIF的數據，固定收益資產與海外資產在GPIF的資產佔比逐步降低，第一金投信指出，過往GPIF設定的名目投資報酬率會跟隨平均薪資調整變動，近年平均薪資持續上調趨勢觀察，投組的名目投資報酬率可望上調，GPIF可望藉由增持股票資產來拉升報酬率，日本退休基金增持日股驅動的投資動能備受期待。

GPIF調整投資組合的預計生效日自2025年4月1 日起，第一金投信表示，過往投資機構的行動通常會早於GPIF基金權重調整的時點，以讓投資組合權重調整的過渡期能更加順暢，根據日本年金積立金管理運用獨立行政法人資料顯示，2023年會計年度於今年4月結束時，日股佔比僅24.33%，貼近近年的標準配置比重，同時也較2013年6月以前的標準配置比重，有近翻倍的成長，2023年會計年度GPIF創造22.67%的年度投資收益率水準，遠高於從2000年開始的年化收益率僅4.36%。

GPIF的數據顯示，目前四類資產的標準配比皆為25%，GPIF基本投資組合審查，通常會考量薪增幅、通膨與利率等條件設定名目收益率目標水準，以近兩年日本通膨、調薪幅度觀察，名目收益率目標水準可望進一步調升，股票部位增持勢在必行，第一金量化日本基金經理人黃筱雲分析，除了政府退休基金可望回流日本，還有日本企業退休金，個人投資者，及這兩年蜂擁而至的外資機構投資者等，也因此今年以來日本股市頻創新高價位。

日股攻高，帶旺國內日股基金投資持續發燒，黃筱雲指出，除了市場預期的退休基金提高日股標準投資佔比外，這幾年東京證交所為了吸引海內外資金投資日本企業，推出了一系列改革方案，像是要求上市企業降交叉持股，重新劃分市場首要版、標準版及成長版，還要針對企體質要求上市公司提升股價淨值比、提升現金股利，及大規模實施庫股等措施；此外，新推出的小額投資免稅制度(NISA)則自今年1月實施，藉以鼓勵散戶資金投資入股市，擴大日股資金投資活水。

第一金量化日本基金將在８月募集，未來投資布局可望受惠退休基金增持日股動能，此外，投資脈動亦跟隨市場改革節奏，黃筱雲說明，基金投資佈局將在量化模型的輔助下，同時掌握龍頭股、價值股與潛力成長股等，面對嶄新的日本投資價值，投資策略也要與時俱進，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，大、小型股不設限，產業切換更靈活在科技、金融、消費等兼備，效率化掌握類股輪動、風格轉換的投資機會，同時也即時掌握市場過熱的預警訊號，讓風險與報酬更均衡。