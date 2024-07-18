消基會公益音樂會 劉廷揚高歌、簡文秀相挺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
世紀美聲劉廷揚特別邀約聲樂家簡文秀至消基會之友公益演唱會演唱(億光文化基金會/提供)
世紀美聲劉廷揚特別邀約聲樂家簡文秀至消基會之友公益演唱會演唱(億光文化基金會/提供)

消費者文教基金會深耕台灣40餘年，並在台中、台南及高雄設立據點服務在地消費者，因屬非營利組織，長期需要社會大眾的捐款來維持會務運作，今(2024)年適逢南區分所30周年慶，有「世紀美聲」之稱及曾獲五燈獎五度五關出片歌手的劉廷揚教授特於7月27日（星期六）晚上7:30在高雄市─立志中學大禮堂舉辦「消基會之友公益演唱會」，特別邀約歌唱家簡文秀、台語名歌手黃琦茵，及林身萌、侯珮雯、劉廷浩、賴碧霞、舞晏舞蹈工作室等同台演出，集結公益能量，打造更平和及正義的社會秩序。

劉廷揚與簡文秀曾是留美同學，期間簡文秀受到劉廷揚夫婦的許多關照，也曾共同錄製兩張專輯，非常感恩及珍貴這份情誼，當天他們將帶來「恰似你的溫柔」及「思慕的人」兩首經典曲目，簡文秀特別呼籲高雄鄉親朋友們可以前來支持與鼓勵，並給予志工們最大的掌聲！

劉廷揚現任教高師大人力與知識管理研究所，並在學界及公益上回饋社會。劉廷揚表示：「這次演唱會募款基金將用於諮詢申訴、法律服務及團體訴訟…等，並持續推動公平合理的消費服務，有意共襄盛舉者請洽07-225-1234，在此特別合十感謝喔！」

消費 演唱會

延伸閱讀

【專家之眼】只能靠自己：「偽鮮乳」橫行 政府卸責

說好的小農鮮奶？標示出包 珍煮丹道歉「這日起」連3天買1送1

有多怕？消基會攜標檢局抽驗10件筋膜槍 1廠商逃檢挨罰

手搖飲鮮奶茶調查 消基會：牛奶品牌揭露不足、還有濃縮乳摻水

相關新聞

多利多國際食品榮獲第四屆台灣百大糕餅伴手禮優質獎

中華民國糕餅公會聯合會主辦的「第四屆台灣百大糕餅伴手禮」，17日在台中潮港城舉行頒獎典禮。其中，自一片糕山餅海中脫穎而出...

中鋼：邁向節能減排更需要鋼材料 鋼鐵業不會消失

中鋼執行副總經理黃建智今天表示，根據世界鋼協資料，去年每人年平均用鋼量約220公斤，顯見鋼鐵為民眾生活不可或缺材料，然而...

上緯籌建「可回收低碳循環經濟聯盟」 搶攻循環經濟商機

上緯投控（3708）董事長蔡朝陽17日宣布，將籌建國內第一個「可回收低碳循環經濟聯盟」，聯盟精神主要圍繞於建構生態系、創...

亞昕16.9億元買台中5千坪土地 今年以來豪砸96億元狂買地

建商買地又一樁。亞昕（5213）17日公告， 代子公司展騰開發取得台中市豐原區豐圳段296地號等20筆土地、155建號等...

築間衝200店大關 董座林楷傑：四大倉儲陸續啟用、擴大海內外布局

築間（7723）海內外持續推動展店計畫，目前全品牌家數已來到187家，今年底可望突破200家大關。董事長林楷傑表示，為了...

市區重建題材發酵 信義房屋：較去年增幅31%

2024上半年商用市場在多個指標大案加持下，商用不動產及土地市場交易量突破1,200億元大關，已達成2023全年逾6成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。