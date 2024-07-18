消基會公益音樂會 劉廷揚高歌、簡文秀相挺
消費者文教基金會深耕台灣40餘年，並在台中、台南及高雄設立據點服務在地消費者，因屬非營利組織，長期需要社會大眾的捐款來維持會務運作，今(2024)年適逢南區分所30周年慶，有「世紀美聲」之稱及曾獲五燈獎五度五關出片歌手的劉廷揚教授特於7月27日（星期六）晚上7:30在高雄市─立志中學大禮堂舉辦「消基會之友公益演唱會」，特別邀約歌唱家簡文秀、台語名歌手黃琦茵，及林身萌、侯珮雯、劉廷浩、賴碧霞、舞晏舞蹈工作室等同台演出，集結公益能量，打造更平和及正義的社會秩序。
劉廷揚與簡文秀曾是留美同學，期間簡文秀受到劉廷揚夫婦的許多關照，也曾共同錄製兩張專輯，非常感恩及珍貴這份情誼，當天他們將帶來「恰似你的溫柔」及「思慕的人」兩首經典曲目，簡文秀特別呼籲高雄鄉親朋友們可以前來支持與鼓勵，並給予志工們最大的掌聲！
劉廷揚現任教高師大人力與知識管理研究所，並在學界及公益上回饋社會。劉廷揚表示：「這次演唱會募款基金將用於諮詢申訴、法律服務及團體訴訟…等，並持續推動公平合理的消費服務，有意共襄盛舉者請洽07-225-1234，在此特別合十感謝喔！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言