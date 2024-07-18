2024創新論壇／遠傳電信協理張文津：智能管理 助力供電

遠傳（4904）電信資訊暨數位轉型科技群智慧城市解決方案部協理張文津昨（17）日表示，遠傳以AI助力台灣永續淨零，以遠傳負責國內「班班有冷氣」監控為例，團隊維運1,000多所國高中小學，4萬多間教室、合計約10萬台冷氣的能源管理系統 ，透過AI協助自動調整溫度，協助台電舒緩供電吃緊的狀況。

此外，遠傳也用電動機車淘汰、但質量仍不錯的電池，在台北市建置路口號誌不斷電系統，避免區域型跳電或停電時導致交通號誌停擺的問題，打造城市交通韌性。

他並呼籲，企業要達成淨零減碳目標，必須先做碳盤查，並建立能源管理系統，了解所有產生能耗之處，「知道到底用了多少電，並找出如何優化設備、減少相關製程減碳」。

張文津以遠傳所屬的電信產業為例指出，電信業為了讓手機運作通暢，要蓋很多基地台，遠傳現於全台有超過1.3萬座基地台，每年共使用超過6億度電，遠傳知道用了消耗了多少電，就開始思索如何優化，降低能耗。

張文津舉例，在熱鬧的地方，12時後基地台不用全開，可以省掉不少的電，將基地台的位置最佳化， 透過電信大數據收集常態性人潮出沒的地方，最熱鬧的地方建滿基地台，同時優化網路。