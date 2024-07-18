2024創新論壇／副總統蕭美琴談永續 期盼產官共生

副總統蕭美琴昨（17）日表示，台灣將持續加強AI研發及應用、強化人才培育、技術深耕，推動產業創新發展與淨零轉型，期盼政府、產業、民間共同合作，形成「產業驅動政府，政府服務產業」的共生關係，在AI產業新浪潮上攜手前行，提高產業韌性與國際競爭力。

經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

蕭美琴昨日出席2024創新論壇致詞時表示，俄烏戰爭、全球通膨再加上美國政治產生戲劇性變化，使台灣扮演全球供應鏈關鍵角色的安全性受到不斷衝擊，但我們「走在對的路上」，經濟表現穩定，今年是全球AI浪潮的重要里程碑，台灣企業也走在產業和世界的尖端，未來政府會持續加強在AI研發與應用上的投資。

談到AI浪潮，蕭美琴憶及多年前她首次衝浪，當時浪很大，她大約只站了十秒就掉到海裡，但攝影師抓住當下，讓照片中的她看起來似乎很厲害，這幾天她腦海中突然閃過這個畫面，乘著大自然巨大力量往前走，但一不小心也有受傷的風險，讓她思考時下正夯的AI浪潮，也可能面臨個資保護、社會倫理道德的挑戰，政府將提出周全的法規，要做大家強而有力的後盾。

蕭美琴指出，國發會在整體政策上也在做跨領域結合，雖然台灣在AI產業發展領先世界，ESG、AI已成為產業發展的主流意見目標，但仍有許多傳統產業需要大家「以大帶小」，共同往前走，協助包含傳統產業的百工百業都能趕得上AI浪潮的新機會和新挑戰，以提高我國經濟韌性和國際競爭力。

蕭美琴提到，關於AI應用，經濟和產業皆面臨諸多挑戰，人才、電力都是問題，但政府不只做管理者，也要帶領大家往前走。

她強調，政府啟動第二次能源轉型，就是希望建立智慧共享的多元綠能，這不僅是我們對自己的期待，也是對國際及世界的責任，相信導入AI會帶來更快速的開發及新的運用模式，並推動綠色轉型、淨零減碳，提升產業競爭力及持續發展的動力。

近來能源政策受到各界關注，蕭美琴表示，在成熟民主國家的各種討論都是大家集思廣益，開發出一條對台灣最適當的路徑，科技不斷發展，討論過程中也會出現新的想法及技術，政府在能源政策上，會讓產業更符合國際市場對台灣的期待。