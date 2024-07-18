聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024創新論壇／副總統蕭美琴談永續 期盼產官共生

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，副總統蕭美琴（中）、光寶總經理邱森彬（左起）、中保科技董事長林建涵、國發會副主委高仙桂、遠傳總經理井琪、和碩董事長童子賢、經濟日報社長劉永平等出席。記者林俊良／攝影
經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，副總統蕭美琴（中）、光寶總經理邱森彬（左起）、中保科技董事長林建涵、國發會副主委高仙桂、遠傳總經理井琪、和碩董事長童子賢、經濟日報社長劉永平等出席。記者林俊良／攝影

副總統蕭美琴昨（17）日表示，台灣將持續加強AI研發及應用、強化人才培育、技術深耕，推動產業創新發展與淨零轉型，期盼政府、產業、民間共同合作，形成「產業驅動政府，政府服務產業」的共生關係，在AI產業新浪潮上攜手前行，提高產業韌性與國際競爭力。

經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

蕭美琴昨日出席2024創新論壇致詞時表示，俄烏戰爭、全球通膨再加上美國政治產生戲劇性變化，使台灣扮演全球供應鏈關鍵角色的安全性受到不斷衝擊，但我們「走在對的路上」，經濟表現穩定，今年是全球AI浪潮的重要里程碑，台灣企業也走在產業和世界的尖端，未來政府會持續加強在AI研發與應用上的投資。

談到AI浪潮，蕭美琴憶及多年前她首次衝浪，當時浪很大，她大約只站了十秒就掉到海裡，但攝影師抓住當下，讓照片中的她看起來似乎很厲害，這幾天她腦海中突然閃過這個畫面，乘著大自然巨大力量往前走，但一不小心也有受傷的風險，讓她思考時下正夯的AI浪潮，也可能面臨個資保護、社會倫理道德的挑戰，政府將提出周全的法規，要做大家強而有力的後盾。

蕭美琴指出，國發會在整體政策上也在做跨領域結合，雖然台灣在AI產業發展領先世界，ESG、AI已成為產業發展的主流意見目標，但仍有許多傳統產業需要大家「以大帶小」，共同往前走，協助包含傳統產業的百工百業都能趕得上AI浪潮的新機會和新挑戰，以提高我國經濟韌性和國際競爭力。

蕭美琴提到，關於AI應用，經濟和產業皆面臨諸多挑戰，人才、電力都是問題，但政府不只做管理者，也要帶領大家往前走。

她強調，政府啟動第二次能源轉型，就是希望建立智慧共享的多元綠能，這不僅是我們對自己的期待，也是對國際及世界的責任，相信導入AI會帶來更快速的開發及新的運用模式，並推動綠色轉型、淨零減碳，提升產業競爭力及持續發展的動力。

近來能源政策受到各界關注，蕭美琴表示，在成熟民主國家的各種討論都是大家集思廣益，開發出一條對台灣最適當的路徑，科技不斷發展，討論過程中也會出現新的想法及技術，政府在能源政策上，會讓產業更符合國際市場對台灣的期待。

AI 蕭美琴

延伸閱讀

蕭副總統也是用戶 遠傳總座井琪樂做滿意度調查

【重磅快評】空降駐美人事 賴清德打造下一個蕭美琴？

出席創新論壇 蕭美琴：能源政策需集思廣益

傳賴清德派「她」任駐美副代表 王鴻薇：分散蕭美琴力量

相關新聞

王文淵拍板 台塑集團加薪3% 平均薪資逼近6萬元

台塑集團昨（17）日舉行調薪協商會議，台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層與工會代表討論，最後拍板所有員工加薪3%...

公平會：兩者合計市占率不高 統一併雅虎奇摩...過關

公平會昨（17）日委員會議決議通過統一企業併購雅虎奇摩，主因結合後網購業務市占率不高等理由，公平會認為對市場影響有限，依...

2024創新論壇／副總統蕭美琴談永續 期盼產官共生

副總統蕭美琴昨（17）日表示，台灣將持續加強AI研發及應用、強化人才培育、技術深耕，推動產業創新發展與淨零轉型，期盼政府...

2024創新論壇／遠傳電信協理張文津：智能管理 助力供電

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群智慧城市解決方案部協理張文津昨（17）日表示，遠傳以AI助力台灣永續淨零，以遠傳負責國內「班...

2024創新論壇／光寶總座邱森彬：能源智慧化 引領永續

光寶總經理邱森彬昨（17）日表示，AI帶來科技進步，生活更美好，但也帶來龐大的能源消耗，唯有將AI導入節能、轉能、儲能及...

友善環境 創造卓越／啟動氣候風險情境分析

情境分析旨在將氣候相關風險與機會在不同條件下的發展和潛在影響納入公司之決策計畫，協助公司瞭解其在未來不同情境下的表現。所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。