2024創新論壇／聯齊科技營運行銷長伊永馨：綠能轉型 脫碳有方

NextDrive聯齊科技營運行銷長伊永馨昨（17）日表示，淨零永續重要的是意識與行動，從好奇心出發，發想如何改善及解決。

她說，從軟體設計，使用體驗設計來看，在系統上首先要讓使用者知道發生了什麼情況，讓數據來說話，就會去探索到底發生什麼事，擬定改善策略，接下來才是行動，這是淨零永續最重要的事。

NextDrive聯齊科技主要提供核心物聯網數據平台，專門給能源領域使用的能源物聯網，協助客戶做數位轉型及綠能轉型，能源雙軸轉型。

伊永馨表示，NextDrive聯齊科技透過與各場域、研究單位合作，並透過AI等科技讓服務更完備。例如NextDrive聯齊科技協助日本一個城市進行「脫碳城市」計畫，家家戶戶有家庭能源管理系統，手機上可以看到用電數據，鼓勵居民安裝太陽能板，作為能源服務商角色，營運商收集發出的電憑證，企業再對回饋地方創生，家庭能源管理也讓使用者實際看到成效。

第二是需量反應（Demand Response, DR）由服務商參與聚合商，NextDrive聯齊科技在日本是聚合商的角色，今年在日本開放報名後，目前已有130家服務商想參與需量反應機制，透過能源管理系統讓使用者參與調度 。