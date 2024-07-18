2024創新論壇／中鋼執行副總經理黃建智：二軸三轉 力拚永續

談到AI賦能與轉型淨零，中鋼執行副總經理黃建智昨（17）日表示，中鋼未來十年經營方向以「二軸三轉」為目標，「二軸」為發展精緻鋼品、綠能產業等兩大主軸，「三轉」為數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型等三個轉型。

2024創新論壇昨天下午最後一場壓軸「創新創意 淨零永續」對談，邀請KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠擔任主持人，並由黃建智、NextDrive聯齊科技營運行銷長伊永馨、遠傳電信資訊暨數位轉型科技群智慧城市解決方案部協理張文津等人與談，分享產業經驗。

黃建智說，精緻鋼品的定義是高技術、高產業效益、高獲利，例如電動車馬達中的驅動鋼鐵，未來將不以產量且入市場，而是以趨勢作為目標，持續發展高價值產品。談及綠能產業，中鋼的核心生產設備是高爐，生產過程會產生許多燃氣，中鋼將燃氣回收後，透過汽電共生的方式，將能源再利用，目前中鋼已有超過五成的發電量是循環發電。

供應鏈轉型部分，中鋼將研發的出的技術開放給下游廠商，或透過產學合作與大學分享。

數位轉型方面，持續引進新科技，日前高爐維修的同時導入感測器，並且設計AI智慧模組。低碳轉型部分，中鋼去年成立碳管理輔導團，輔導上下游公司減碳策略。