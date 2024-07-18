2024創新論壇／中保科董事長林建涵：智慧城市 商機發酵

中保科（9917）董事長林建涵昨（17）日表示，AI從智慧城市到智慧家庭大量運用，可以提高人類的生活品質，該公司從中科外圍監控和車牌辨識開始，已成為AI生活運用的實踐者，目前是台灣最大智慧城市的執行者。

林建涵談AI應用 圖／經濟日報提供 林建涵昨日出席2024科技論壇，並以「AI升級 推動智慧城市」為題發表專講，釋出以上訊息。

林建涵表示，中保科的智慧城市布局實績遍布全台北、中、南各大城市甚至離島澎湖，累積15年的智慧城市規劃經驗，並在智慧照護首創長輩活動樣態AI模型，減輕照護者負擔保護長者安全。

他指出，AI透過經驗數據到未來的更新發展，已經有非常大的成果，AI協助人判斷更快、更正確，做更多的事，確不是用來取代人，善用AI可以說是「用明天的技術解決今天的事」。

他認為，善用AI科技協助各大城市發展，成為永續智慧城市已是新趨勢，隨著智慧城市商機近年來不斷發酵，推估2035年需求將大爆發。不過，智慧城市的發展，不是用AI去取代原有的人力，而是運用AI來提升原來的人力能力及效率，智慧城市的布局要達到跨系統整合。

中保科從早期的家庭防盗監控到推動智慧城市，並藉此多面向的提升環境。

在智慧照護上，首創長輩活動樣態AI模型，以長期服務累積大量的數據，進而首創針對長輩活動樣態的AI模型，並且具備活動樣態分析、主動提醒預報以及智能風險分析等三大特色，不僅可瞭解長輩生活動態外，若在家中發生身體不適或緊急狀況時，可透過訊息主動通知，快速與外界聯繫求援，提供更全面的智慧照顧服務。

在超前部署AI應用方面，中保科已具備「雲端無人機」、「動態追蹤AI無人機」等，展現AIoT實力，透過UAV雲端無人機進行緊急救援，導入災情回報、救災巡邏等應用。