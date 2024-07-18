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2024創新論壇／和碩董座：國力即算力…代價很高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日表示，過去常說「算力即國力」，但也可以反過來說「國力即算力」。目前AI已成為全球產業的熱潮，而人類有歷史來挖掘出的黃金總價值約13兆美元，但4,000年來累積挖金礦的收益，不及現在AI大廠短時間內的收入，石油的商業價值也已經輸給AI產業。

童子賢引用統計數據指出，發展AI要價驚人，2023年全球投入超過230億美元在生成式AI相關的運作上；到了2024年，過去學校研究單位原本是各種科技創新的核心，如史丹佛大學等，但現在這些學術機構卻吃鱉。

童子賢分析，這是因為AI的算力非常貴，AI伺服器機櫃動輒要價數千萬至數億美元，學校沒辦法編這麼大筆預算，或是這麼快的建置這些設備，因此現在AI的研究跟應用面，產業界已超越學術界，並導致很多學術界的研究人員跑去產業界，造成高階人才快速流動。

童子賢指出，過去有「算力即國力」的說法，即AI的運算能力代表一個國家的實力，但我們也可以反過來說「國力即算力」，一旦國家經濟狀況不佳，根本無法建置動輒要價數十億美元的算力機房。

他舉例，訓練一個大語言型模型非常貴，像ChatGPT-4的「預訓練（Pre-training）」階段就耗資7,800萬美元，Google開發的AI自然語言模型金額更加高昂，這個也彰顯了AI的算力，需要強大的國力來支持。

童子賢認為，包含AI在內所有的科技都在改寫人類對財富的定義。

至於現在的財富在哪裡？廣達董事長林百里先前說過「富貴於我如浮雲」，童子賢笑稱，這句話的意思就是財富「都在雲端」。

AI 童子賢

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