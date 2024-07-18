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併Yahoo電商 統一打造全通路「生活品牌」

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

統一（1216）併台灣雅虎電商，擴大網購量能。統一指出，預計今年稍晚完成合資案，Yahoo電商品牌延續使用，雙方進一步深化合作，為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標，朝全通路「生活品牌」邁進。

統一指出，這是在已投資Yahoo台灣電子商務業務2,500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方深化合作。

統一與Yahoo將分別持有Yahoo台灣電子商務業務八成與兩成的股份，統一取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元（約新台幣32億元）。

統一表示，集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等佈局，透過合資模式與Yahoo台灣為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標，提供多元的商品內容與數位體驗。

Yahoo台灣執行長暨 Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，將藉由人才與數據洞察及數位營運經驗疊加統一集團在生活品牌上的全方位影響力。

Yahoo 電商

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