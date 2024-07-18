2024創新論壇／台達電永續長周志宏：環保、節能 展現 ESG 精神

台達電（2308）永續長周志宏昨（17）日表示，台灣目標2050年達淨零排放，台達電以環保、節能、愛地球為經營使命，並將經營策略與永續發展結合。

周志宏昨天出席2024創新論壇，並以「科技軟實力賦能地球永續」為題進行專講。他強調，台達電以電源供應器起家，所有產品的核心價值就在「節能」二字，把節能做好，也有助於地球發展永續，「這是我們使命，也是企業ESG精神」。

台達電近年並以聯合國永續發展目標（SDGs）中的七大項目，作為未來重點發展方向。以公司治理面來看，台達電成立53年以來營運穩健成長，並以創新深植企業文化，每年研發創新投入占總營收逾8%，約略一年達二、三百億元的規模；並於2010年跨足品牌，從過去ODM／OEM轉型為解決方案供應商，近年並榮獲國家產業創新獎殊榮。

從環境面來說，台達電除了接軌國際環境倡議外，並從產品、生產據點及綠建築三大面向落實節能，並導入綠色設計，提高產品效率，這是我們下一階段進入範疇三很重要的關鍵。

周志宏說，台達電創辦人鄭崇華是很重要幕後的推手，因為他當年就期許工廠生產線節能50%是一定可以達到的目標，這是很龐大的量，換算是好幾億度電，但台達電最終仍達到目標。

台達電並在2017年通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）符合性審查，成為台灣第一家且為全世界前100家通過審核的企業，目標2025年碳密集度較2014年下降56.6%，結果台達電在2020年提前達標。

根據SBT目標，台達電進一步訂下2030年範疇1+2下降50%、範疇3下降25%，2050年範疇1+2+3要下降90%的目標，並於2021年承諾100%使用再生電力，是台灣首家科技業者承諾2030年達到RE100目標與碳中和。

因應RE100目標，台達電2021年起導入內部碳定價的碳費機制，以每公噸300美元的內部碳價格促進達成淨零目標，同時支持節能減碳專案及再生電力取得，鼓勵投資負碳技術與低碳創新。周志宏舉內部一家子公司為例，子公司在2021年支付25%碳價，因此，在2022年申請碳基金2,200萬美元投入減碳，2023年總碳費下降38%。

全球AI浪潮愈來愈大，台達電也為AI資料中心提供從電網到晶片的全方位電源及散熱方案。