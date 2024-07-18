2024創新論壇／和碩董座童子賢：AI時代 小心有風浪

和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日表示，AI是第五次工業革命，現在的AI就像當年網路年代一樣，還在摸索平台及服務，如同大航海時代，要小心有風浪。他強調，相信AI不會僅是風靡一時、最終萎縮的高超科技，台灣要適時鎖定機會，都有機會使用AI創造出新的生產力。

經濟日報昨日舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

童子賢昨天出席2024創新論壇，並以「AI新時代 引動科技創新」為題發表專講。他認為，AI產業發展即將進入新時代，有很多創新的機會。若以人類成長過程比喻，「AI目前處在小學生進展到約中學生階段。」

童子賢談話重點 圖／經濟日報提供

回顧網路年代帶來的改變，1997年產業界對網路有熱烈期盼，但2000年遭逢泡沫，之後逐步找到正確路徑，而到了2024年，已經沒人懷疑網路的運用以及對產業的貢獻。而現代人生活很難離開網路，比如購物、叫餐服務都基於網路才能實現。

童子賢表示，現在的AI就像當年網路年代一樣，還在摸索平台及服務，「這又是一個大航海年代，要小心有風浪。」他以智慧音箱為例，曾經產業界預估市場規模很大，但最後證明遠不如預期。

他說，受惠於AI，整個科技研究的速度將大幅提升，包括人類面臨的氣候變遷、醫療新藥、基因工程，在硬體設備導入神經處理器（NPU）之後，可以大幅提升人類社會的生產力，未來的AI創新應用，需要基礎架構搭配合理運用，否則新產品也只會曇花一現。

童子賢強調，相信AI不會僅是風靡一時、最終萎縮的高超科技，「很多東西怎麼應用還不清楚，但是它會進步得非常快，所以要好好的把握」，台灣要適時鎖定機會，都有機會使用AI創造出新的生產力。

童子賢分析，舊有的AI只能專注單一任務或領域，例如自動檢測，可稱為「專家型AI」，但他無法自動學習。而現在新的AI趨勢是，能處理多領域任務，也可以自動學習，是「通用型AI」。

童子賢回憶父親是鐘表師，很早以前就提到之後電子表流行，將改變計時的方式，不要再學這個東西了。而現在，發展中的AI也是相同的道理，將改變原有的產業生態，各界都應該持續關注並加以學習新興科技。

童子賢提到，發展AI道路上不可或缺的晶片，舉凡輝達、超微、英特爾等供應商，都還是會繼續遵循摩爾定律，在人類史上第五次的工業革命中扮演重要角色，目前AI正呈現指數式的進步趨勢，且在持續進化的過程中較低成本，功能也較為彈性，更接近一個非常厲害的人類。