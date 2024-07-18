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2024創新論壇／光寶總座邱森彬：能源智慧化 引領永續

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
光寶科技總經理邱森彬。 記者林俊良／攝影
光寶科技總經理邱森彬。 記者林俊良／攝影

光寶（2301）總經理邱森彬昨（17）日表示，AI帶來科技進步，生活更美好，但也帶來龐大的能源消耗，唯有將AI導入節能、轉能、儲能及控能等領域，才能以智慧AI引領永續之路。

邱森彬昨天出席2024創新論壇，並以「能源驅動，AI與永續共進的未來」為題進行專講，釋出以上訊息。

邱森彬直言，從「能源驅動，AI與永續共進的未來」這個題目來看，AI不是主角，能源及永續才是主角，因為AI算力提升，也帶來龐大電力需求及碳排放量。

根據統計，2026年全球資料中心用電量將超過1兆度，約與日本一年用電量相當，約等同於11公噸CO2e的碳排放量；以輝達的產品藍圖來看，透過科技的演進，B200的運算能力是過去H100的五倍，但是其用電量只增加1.4倍，雖然AI有很大的耗電，但如何優化耗能是一大挑戰。

邱森彬以光寶產品為例，強調光寶做的是資料中心中的伺服器電源供應器，從H100起需要一個3kW電源，現在新晶片要用到5kW，下一個世代甚至用到8kW，電源愈大，消耗的電力愈大，所以AI的問題不在於GPU，因為科技技術會不斷進步，會提升效能，「但我們的電力不可能無限提升」。

他直言，AI帶來挑戰與機會，尤其龐大的電力需求與碳排問題，再生能源是解方，不過，再生能源也面臨轉換效率不佳、供電不穩的難題，而導入AI將可有效管理能源，因為市場有痛點，才帶給我們機會。

他分析，透過AI的大數據及模型，可預測能源需求用電量等，並進一步決策，去做能源分配及設備性能優化，再來就是有效管理能源消耗監測及控制，與碳排放檢測及管理。換言之，AI能把效能極大化，並將能耗極小化。

節能之外就是轉能，如果認為再生能源是解方，我們可透過AI催動未來再生能源的轉換效率，同時更優化儲能系統，以削峰填谷，用電高低峰的電力成本可能高達四倍，這其中關鍵之一在於電池，因為電池有壽命及效率，以AI即時監控電池狀態，透過預測模型優化充電放電過程，可防止過充或過放，延長電池壽命。

邱森彬強調，台灣雖說不缺電，但會斷電、跳電，因此，如何利用AI提升再生能源儲能技術是一大關鍵。最後則是控能，面臨電力來源不穩，AI可即時監控電網中負載狀況，調整電力分配。

AI 再生能源

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