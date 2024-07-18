2024創新論壇／國發會副主委高仙桂：百億基金催動產業AI化

國發會副主委高仙桂昨（17）日表示，在此波AI驅動數位及淨零轉型的國際賽局中，政府將由兩大面向著手，一是全力打造百工百業AI創新運用良好環境、二是建立淨零智慧創新運用生態系。同時還將成立「AI百億基金」，推動產業AI化。

高仙桂昨日出席2024創新論壇並擔任開幕致詞貴賓，釋出以上訊息。

她指出，論壇主題與賴總統、行政院長卓榮泰揭示的國家希望工程，打造智慧永續、創新繁榮台灣的施政方向不謀而合，行政團隊將推動半導體、AI等五大信賴產業，除希望強化台灣在半導體、AI伺服器等硬體製造的全球領先優勢外，更重要的是推動台灣百工百業的創新轉型，啟動數位及淨零雙軸轉型，打造台灣成為綠色永續的AI島。

高仙桂談話重點 圖／經濟日報提供

高仙桂表示，AI驅動數位及淨零轉型的國際賽局中，國內龍頭企業早已做好準備並全力衝刺，政府要扮演企業強而有力的後盾，並由兩大面向著手。

首先，政府將全力打造百工百業AI創新運用的良好環境，從算力、人力、資金、法制等面向多管齊下，支援各行業創新轉型。

面對「算力即國力」的AI世代已經來臨，政府將推動主權AI，新建資料中心，爭取國際大廠合作擴充算力，提供產、官、學及新創申請使用，建立繁中可信任大型語言模型自主建置能力，降低企業導入AI應用開發成本，同時將成立「AI百億基金」，推動產業AI化。

高仙桂指出，政府已預告AI基本法，訂定產業AI指引，並推動AI評測，完備AI法制環境。在充裕AI人才方面，將藉由公私協力建立具吸引力的育才攬才機制，這也是政府施政的重中之重。

第二個面向則是建立淨零智慧創新運用生態系，高仙桂認為，淨零碳排不僅是台灣對世界的承諾，在歐洲碳邊境調整機制 （CBAM）試行、國際大廠綠色供應鏈推動下，減碳已成產業決勝關鍵。

要達成淨零碳排目標，政府除將全力推動二次能源轉型，發展多元能源外，更重要的是運用稅務減免、補助、投融資等工具，公私協力導入AI技術，全力推動智慧節能、科技儲能、綠色製造、低碳製造、循環經濟等。