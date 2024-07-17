多利多國際食品榮獲第四屆台灣百大糕餅伴手禮優質獎

中華民國糕餅公會聯合會主辦的「第四屆台灣百大糕餅伴手禮」，17日在台中潮港城舉行頒獎典禮。其中，自一片糕山餅海中脫穎而出、獲得「優質獎」的多利多國際食品公司，所販售的「黃金愛文芒果乾」，吃來順口且富含汁液，更有味覺上的新體會與妙巧思，推出以來大受市場歡迎。

多利多創辦人兼總執行長王多利指出，「與其說我們打敗參賽的各家傳統糕點，不如說我們顛覆潮流，重新開啟天然果乾的傳統思維及定義。」她更將榮耀歸於全體員工，以及大地母親的庇佑。

在創業路上，王多利接受許多考驗卻依然不忘初心。如同多利多的LOGO商標一樣，兩顆愛心人在空中擊掌，公司與農民建立了緊密相契的合作關係，確保每一批原物料都是來自於最優秀富饒的農田，每一片果乾都得來不易，多利多在創新和品質上也從未懈怠。

王多利組建了一支專業研發團隊，不斷創新和提升產品品質。同時，她與供應商及合作夥伴建立緊密的合作關係，大家用智慧與創意共同打造出一系列優質商品。對於此次能夠獲獎，團隊都視其為品牌行銷的轉捩點與里程碑，除了是莫大的榮譽，更督促品牌精益求精，希望吸引更多人愛上多利多的商品。

王多利說，獲獎的皇家禮盒及禮盒內最重要的主角黃金愛文芒果乾，之所以取名「黃金」，是因為想到一句老話「有土斯有財」，而金黃綻發美麗色澤的芒果乾，除了天然健康，更有送禮者祈祝收禮者「金衣玉食，一生金貴」的深切含意。

號稱地表最強的黃金愛文芒果乾，嚴選台南玉井現採愛文芒果、台灣果農栽種、新鮮直送，產品天然無色素、無香精、無防腐劑。低溫烘焙72小時，每13公斤鮮果，僅烘得1公斤的芒果乾，一顆芒果僅切厚實兩片。

多利多休閒食品專攻各式天然果乾、零食、點心、伴手禮、特色美食等，招牌產品就是黃金愛文芒果乾與沙茶豆干，目前在台中金典綠園道(第六市場) 與新北鶯歌光點美學館設立連鎖門市。

因應中秋送禮，多利多瞄準台灣人好客，愛送禮並追崇精品的心態推出「精品皇家禮盒」，用象徵大地的咖啡色與市場上競品做出區隔。多利多中秋皇家禮盒，設計外圓內方，貌似時尚包的禮盒，希望受贈者擁有皇室般的禮遇與款待。

展望未來，王多利說，多利多國際食品將深耕ESG理念，從自有契作農田開始，致力於減少碳足跡。多利多在產品開發和經營過程中，始終致力於推動環境永續，果乾產品不僅延長水果的保存期限，有效減少水果採後因保存不易而造成的浪費，也提高了農業生產中資源的利用效率，並幫助降低碳足跡。

此外，相較於鮮果，果乾重量輕且體積小，運輸過程所需的能源和空間更少，從而減少了運輸過程中的碳排放。在果乾生產過程中，多利多積極使用太陽能或其他可再生能源進行水果的烘乾和保存，減少對化石燃料的依賴。

至於果乾製造過程中的副產品，如果皮及果核等，則被用於製作有機肥料，推動循環經濟和可持續農業發展。此外，與新鮮水果需要冷鏈設備進行保存和運輸不同，果乾不依賴冷鏈物流系統，進一步降低能源消耗和碳排放。